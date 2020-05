Was das Coronavirus für die Inklusion bedeutet

Mittelmark

Der Aktionstag „ Inklusion von Anfang an“ auf dem Marktplatz in Bad Belzig musste in diesem Jahr ausfallen. Schuld daran ist das Coronavirus. Es hat das Leben in vielen Bereichen verändert – für die einen mehr und für die anderen weniger dramatisch.

Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen sind von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen. Sie zählen zu den Risikogruppen, haben zum Teil stärkere Probleme an die Informationen zu kommen und ihnen fehlen, wie allen anderen auch, die sozialen Kontakte.

Es gibt immer viel zu tun

Die Inklusion spielt in Potsdam-Mittelmark schon seit vielen Jahren eine große Rolle. Udo Zeller ist Behindertenbeauftragter der Kreisverwaltung. Er hat in seiner Amtszeit viele Erfolge gefeiert. Dennoch gibt es weiterhin viel zu tun.

Im Interview berichtet Udo Zeller über seine Möglichkeiten, Ziele und Erfahrungen. Er erklärt, wo ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen gerade jetzt in der Corona-Krise im Alltag Probleme haben und warum die Technik nicht für alle in der Gesellschaft hilfreich ist.

Bei dem Aktionstag in Bad Belzig wollten Menschen mit Behinderungen, die Schulen der Region, die Stadt und die sozialen Träger auf neue Wege und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe aufmerksam machen. Wo haben sie darüber hinaus, auch zu Zeiten von Corona, die Möglichkeit, das Thema an die Öffentlichkeit zu tragen?

Udo Zeller: Im Moment ist die Öffentlichkeitsarbeit mit „Social distancing“ und Abstandhalten echt schwierig. Möglich ist das jetzt vor allem in den Sozialen Medien, aber auch am Telefon. Darüber hinaus kann man sich draußen einzeln treffen und darüber sprechen. Menschen, wie zum Beispiel Senioren und Behinderte, sind von der derzeitigen Situation durchaus härter betroffen. Über die Website des Landkreises können sich alle Einwohner über das Coronavirus, aber auch zum Thema Inklusion informieren und mich erreichen.

Ziel der Aktion, die alle zwei Jahre am 5. Mai stattfindet, ist es, Menschen stärker für Inklusion zu sensibilisieren und zu gewinnen. Wie funktioniert das Ihrer Meinung nach, auch abseits des Aktionstages, am besten?

Meine Erfahrung ist es, dass man vor allem im bilateralen Kontakt die Menschen erreicht und sensibilisieren kann. Menschen mit und ohne Behinderungen müssen in Kontakt kommen. Das Vertrauen wächst nur im Miteinander. Das funktioniert am besten über Schulprojekte, Theater oder Sport. Mit Rollstuhlbasketball und Schulpartnerschaften haben wir dahingehend beispielsweise schon viel erreicht. Ganz wichtig ist es, dass man sich traut und es wirklich will.

Die Bevölkerung des Landkreises ist in vielerlei Hinsicht vielfältig. Wie wollen Sie erreichen, dass alle Menschen unabhängig von der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität gleiche Chancen haben?

Im Kleinen werben, mahnen, da sein und mit den Leuten reden. Das ist seit 25 Jahren mein Credo. Ich arbeite zielgerichtet eher ruhig und nachdenklich, kann aber auch laut werden und manchmal sogar die Türen zu schlagen. Die Inklusion ist zeitlich gesehen ein langer Weg. Dabei ist es wichtig, Kontakte zu knüpfen, sie gut zu kennen und sich gegenseitig zu vertrauen. Das funktioniert ganz gut, sonst wären wir nicht schon so weit, wie wir es jetzt sind.

Hintergrund der Inklusion ist es, dass die Benachteiligung einiger Menschen verhindert oder beseitigt werden soll. Welche Bereiche sind im Landkreis dahingehend noch ausbaufähig?

Ich will gar nicht davon sprechen, wo es noch Probleme gibt. Wir stehen immer mal wieder vor kleinen und großen Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Derzeit ist das Bundesteilhabegesetz so eine, wenn nicht sogar die größte, die wir je hatten. Das BTHG läuft schon einige Jahre. Jetzt stehen wir erneut vor einer wichtigen Entscheidung. Sie betrifft alle sozialen Bereiche. Auf der einen Seite sollen Mensch mit Behinderungen mehr Möglichkeiten bekommen sich einzubringen und auf der anderen Seite bedeutet das eine radikale Umwälzung des Systems. Die Auswirkungen sind noch nicht abzusehen. Wir müssen das weiterhin beobachten. Wenn der Dampfer einmal läuft, lässt er sich nur noch schwer manövrieren.

Und das Positive: Was haben sie als Behindertenbeauftragter schon für die Gleichstellung der Menschen erreicht?

Uns ist es gelungen, die Busse im Nahverkehr zu 100 Prozent barrierefrei auszurichten. Das beruht auf eine vertrauensvolle Arbeit mit den Verantwortlichen über mehrere Jahre. Ich bin da und mir wird zugehört. Gemeinsam haben wir viel verifiziert und geändert. Darüber hinaus begleite ich alle öffentlichen Bauvorhaben. Auch dort erzielen wir langfristige Erfolge im nachhaltigen Bauen. Unabhängig davon stehe ich auch für Einzelgespräche bereit und führe Rücksprache mit Bauherren.

Sie helfen und unterstützen als Behindertenbeauftragter des Landkreises die Menschen mit Behinderungen, ihren Angehörigen, Freunden und Helfern. Inwiefern spielt dieser Bereich bei der Inklusion eine Rolle?

Der Fokus ist breit gefächert. Dennoch sind Behinderung und Alter große Bereiche, die oft verdrängt werden. Niemand macht sich darüber intensiv einen Kopf und das, obwohl es jeden treffen kann. Die Verdrängung hat meiner Meinung nach auch etwas mit Angst zu tun vor allem dann, wenn es sachlich und fachlich wird. Doch genau das ist wichtig: Zu wissen, was ich für meinen Nächsten tun kann. Da hilft keine große Politik. Das müssen wir am besten schon morgen gedreht bekommen und noch deutlicher als bisher herausstellen.

Wenn wir noch mal auf die Anfangszeit der Corona-Krise zurückschauen, da war ein Mensch mit Behinderung in der öffentlichen Information nicht gut eingebunden. Was fehlt Ihrer Ansicht nach bei dem Thema „Barrierefreie Informationen zu der Corona-Krise“?

Zu allererst dürfen wir auch jetzt, wo wir darüber nachdenken die Corona-Beschränkungen zu lockern, nicht vergessen, Menschen mit Behinderungen in den Fokus zu rücken. Sie haben alle ein anderes soziales Umfeld. Wir müssen uns im Detail anschauen, wie sie Informationen verarbeiten. Jeder sollte die Möglichkeit haben sich umfänglich informieren zu können. Dafür ist die einfache Sprache besonders wichtig. Dabei hinken wir auch jetzt immer noch hinterher. Wir müssen besser werden und dahingehend auch schon auf die nächste Krise vorbereitet sein, sowohl fachlich als auch technisch.

Schauen wir auf den Alltag: Die bestehenden Einschränkungen wirken sich auf das Leben massiv aus. Welche Probleme sehen Sie speziell im Alltag von Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel beim Einkaufen?

Menschen mit Behinderungen sind oft nicht in der Lage Mund-Nase-Masken zu tragen. Dafür braucht es Toleranz auf allen Seiten. Persönlich kann ich sagen, dass die Leute sehr hilfsbereit und entgegenkommend sind. Probleme können in vielen Bereichen auftreten. Sollte das der Fall sein kann ich nur appellieren sich Hilfe zu holen. Man sollte Mitmachen, sich zeigen und einbringen und nicht in seinem Kämmerchen verstecken. Die Leute halten ihre Augen offen und sind achtsam. Wer Hilfe braucht, bekommt auch welche.

Aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus können sich unter anderem die Selbsthilfegruppen zurzeit nicht persönlich treffen. Was bedeutet die fehlende „face-to-face“-Kommunikation für die Menschen und welche Möglichkeiten gibt es dahingehend noch?

Behinderten Menschen geht es nicht anders als anderen Menschen: Ihnen fehlt die Kommunikation. Ausgleichen können sie das am besten über das engste Umfeld. Man muss sich neue Wege und Stege suchen. Am besten klappt das übers Internet per Videotelefonie oder Chat. Auch viele Menschen mit Behinderungen steigen gerade jetzt um und erkunden den technischen Bereich. Das klappt bei vielen sogar sehr fix. Dennoch ersetzt das nicht die sozialen Kontakte, man kann sich nicht tasten und riechen. Das ist für Viele eine wichtige Sache. Noch ist die Technik nicht so weit, zum Beispiel für Gehörlose und Blinde, alle Informationen umzusetzen. Da muss noch vieles einfacher werden.

Menschen mit Behinderungen gehören zur Risikogruppe. Eine Infizierung mit dem Coronavirus gefährdet sie unter Umständen massiv. Wie kann man diese Gruppe an Menschen zurzeit besonders schützen?

Da muss ich auf das Gesundheitsamt verweisen. Die Kollegen dort wissen genau, wie man sich im Allgemeinen am besten schützen kann. Ich selbst habe als Privatmann auch das Infektionsschutzgesetz gelesen. Dort sind die Risikogruppen genau beschrieben. Das sind Tatbestände, die von Experten so festgelegt wurden. Ich selbst würde demnach zu zwei Risikogruppen gehören, zum einen wegen meiner Behinderung und zu anderen wegen meines Alters. Das muss jeder für sich selbst bewerten.

Abschließend: Bitte schätzen Sie die Aktivitäten des Landkreises ein, auch in Hinblick auf die umliegenden Regionen. Wie steht Potsdam-Mittelmark in Sachen Inklusion da?

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und haben an den entscheidenden Stellen schon Vieles erreicht. Den Landkreis dahingehend einzuordnen kann ich nicht und möchte ich auch gar nicht. Kurz und knapp: Wir haben vertrauensvolle und gute Dinge geschafft und ich bin guter Dinge, dass es auch weiter so läuft.

Von Marcus J. Pfeiffer