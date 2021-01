Potsdam-Mittelmark

Schneller und effektiver will das mittelmärkische Gesundheitsamt beim Abarbeiten von Corona-Fällen werden und hat dafür den Fachdienst Hygiene umstrukturiert. Bereits zu Beginn der zweiten Infektionswelle war das Amt des Kreises überlastet, kam bei der Nachverfolgung der Fälle nicht mehr hinterher und musste viel Kritik über sich ergehen lassen. Nun soll die Pandemie-Bekämpfung gezielter erfolgen. Aber welche Maschinerie wird überhaupt in Gang gesetzt, wenn im Gesundheitsamt ein positiver Corona-Befund einläuft? Warum dauert die Bearbeitung in manchen Fällen länger als in anderen?

Wo lande ich bei einem Anruf im Gesundheitsamt?

Rund 100 Mitarbeiter des Fachdienstes und Soldaten der Bundeswehr beschäftigen sich im Gesundheitsamt mit dem Thema Corona (Stand Ende Dezember). Personell wurde der Fachdienst wöchentlich verstärkt, wie Vize-Landrat Christian Stein (CDU) der MAZ sagte. Wenn ein Mittelmärker die Corona-Hotline des Kreises wählt (033841/91 11 1), weil er einen positiven Test in den Händen hält, landet er künftig im Servicecenter der Kreisverwaltung. Von dort aus wird er an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet. Mit der Umleitung ins Callcenter soll die Hotline stabiler erreichbar sein, erklärt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

Was zögert die Meldekette heraus?

Das Gesundheitsamt fragt den Anrufer zunächst nach Kontaktpersonen, weil diese laut Allgemeinverfügung in Quarantäne bleiben müssen. Die Hygiene-Abteilung könne laut Christian Stein allerdings erst reagieren, wenn ein bestätigtes Laborergebnis vorliegt. Darin liege die nächste Hürde. In der Regel leiten Hausarzt oder Labor den Befund weiter – allerdings nicht digital. Zudem seien die Labore auch an Kapazitätsgrenzen gestoßen, so Christian Stein.

Die empfindlichen und persönlichen Krankendaten per Mail zu übermitteln, sei nicht sicher, sagt der Vize-Landrat. Deshalb würden die Befunde meist per Fax oder Post versendet. Die Faxe seien teilweise unleserlich oder enthalten falsche Angaben. Die Mitarbeiter müssten die Daten gegebenenfalls abgleichen, was die Meldekette weiter hinauszögere. Besonders betroffen sind dann Einrichtungen wie Pflegeheime, Schulen oder Kitas mit Corona-Fällen, die dann teils lange auf weitere Anordnungen warten müssten.

Der Corona-Befund liegt vor: Was passiert jetzt?

Liegt der Corona-Befund dem Gesundheitsamt vor, wird der Bescheid mit Quarantäne-Anordnung erstellt und versendet. Der Infizierte soll täglich einen Anruf – bestenfalls über das Festnetz erhalten, in dem er nach seinem Gesundheitszustand und Symptomen gefragt wird. Damit werde nicht nur die Einhaltung der Quarantäne kontrolliert, sondern auch überwacht, wie es dem Quarantänling geht.

Darüber hinaus sind Infizierte, Kontakt- und Verdachtspersonen gemäß Allgemeinverfügung verpflichtet, ein Symptom-Tagebuch zu führen. Ist der infizierte Mittelmärker (wieder) gesund und die Quarantäne-Zeit vorbei, wird er vom Gesundheitsamt aus der häuslichen Absonderung entlassen und der Fall ist abgeschlossen. Künftig gibt es im Fachdienst das Team „Anwendungsbetreuung“, das die Daten sicher verarbeitet und die für die Statistik notwendigen Zahlen weiterleitet.

Datenschutz bremst auch Amtshilfe

Der Datenschutz schränkt bekanntlich auch die Amtshilfe der Kommunen für den Landkreis in Sachen Pandemie-Bekämpfung ein. Weil der Kreis die persönlichen Daten der Infizierten oder Kontaktpersonen nicht an die Gemeinden oder Ämter herausgeben darf, können diese zum Beispiel nicht kontrollieren, ob die Quarantäne eingehalten wird oder auch Infektionsketten nachverfolgen, sagt Christian Stein. Auch wenn es sich um Amtspersonen handelt, greife in dem Fall die Schweigepflicht.

