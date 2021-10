Wichtig ist das Thema und es drängt sich auf, darüber ist sich der Kreistag einig. Für einen zukunftsfähigen Wasserhaushalt muss auch in Potsdam-Mittelmark etwas getan werden. Aber wie kommt die Kreisverwaltung ins Spiel?

Am Seddiner See wird deutlich, welche Auswirkungen das sinkende Grundwasser auf die Landschaft hat. Der See steht stellvertretend für viele andere. Quelle: Friedrich Bungert