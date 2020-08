Mittelmark

Havelwasser für den eigenen Garten abzupumpen, ist ab sofort im Landkreis Potsdam-Mittelmark verboten. Aufgrund der Wasserknappheit hat die Wasserbehörde das Bewässern privater Flächen mit Wasser aus Seen, Flüssen oder Gräben untersagt. Diese sogenannte Allgemeinverfügung trat am Freitag in Kraft und ist im Amtsblatt nachzulesen. Sie gilt vorerst bis zum 30. Oktober.

Pumpverbot auf Wassergrundstücken

Dies trifft vor allem Gartenbesitzer von Wassergrundstücken, die bisher mit Hilfe von Pumpen ihre Beete, Bäume oder Rasenflächen gegossen haben. Der sogenannte Anliegergebrauch ist nun untersagt. Stattdessen kann mit Wasser aus dem Trinkwassernetz das Grün bewässert werden. Auch die Entnahme aus privaten Grundwasserbrunnen ist nicht eingeschränkt. Ebenso nicht betroffen sind die wenigen Fälle, in denen eine formelle wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme vorliegt.

Blaualgen in der Havel. Quelle: Hirschberger/dpa

Die Wasserbehörde begründet ihre Entscheidung mit der „bereits außergewöhnlich langanhaltenden, sehr angespannten hydrometerologischen Lage ohne Aussicht auf abflusswirksame Niederschläge“. Das wurde anhand der Pegelstände festgestellt.

In der Allgemeinverfügung heißt es dazu: „So liegen die Durchflussmengen der überwachten Pegel der Fließgewässer der Havel, Nuthe, Nieplitz sowie der Plane und Buckau als auch des Seddiner Sees bereits seit mehreren Wochen weit unterhalb des Jahreswertes für den mittleren Jahreswasserabfluss.“ Sprich: Die Seen und Flüsse haben dauerhaft zu wenig Wasser.

Jeder einzelne Nutzer entnimmt zwar einem Fluss eine kaum messbare Wassermenge. Doch die Summe der Anlieger, die damit wässern, wirkt sich mittlerweile ökologisch nachteilig aus. Der Wassermangel kombiniert mit „erhöhten Wassertemperaturen, vermehrtem Algenwachstum und Sauerstoffmangel gefährden den Wasserhaushalt in Menge und Güte sowie Flora und Fauna der oberirdischen Gewässer“, so die Wasserbehörde.

Der Landkreis kündigt Kontrollen dazu an. Verstöße werden geahndet. Es kann ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verhängt werden.

