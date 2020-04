Wegen Corona: In Pritzerbe bleibt die Havel kalt

Mittelmark

Erst blieben die Osterfeuer aus, mussten Konzertveranstalter absagen. Alles wegen Corona. Mit dem Start in die wärmere Jahreszeit bleibt es wegen der Verbote beim kulturellen Kahlschlag auf dem Lande. Reihenweise werden rund um Brandenburg Termine gekippt. Und das nicht nur für die nächsten Wochen, sondern Monate. Dorffeste, Open-Air-Konzerte, Feuerwehrjubiläen – alles Schnee von gestern.

Hoffnung aufgegeben

Eines von vielen prominenten Events, das den Einschränkungen in der Pandemie zum Opfer fällt, ist die „Flambierte Havel“. Das Spektakel sollte zwar erst am 1. August stattfinden, doch die Pritzerber Kulturerben als Veranstalter haben die Hoffnung auf eine Genehmigung aufgegeben. „Nach den jetzigen Regeln sind Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. Außerdem müssten wir befürchten von Besuchern überrannt zu werden. Unter diesen Bedingungen können wir keine vertraglichen Verpflichtungen eingehen“, sagte Wolfgang Wagner vom Vereinsvorstand der MAZ.

Solch ein Strandfest in Wusterwitz wird es wohl in diesem Jahr nicht geben. Quelle: Rüdiger Böhme

Wie sieht es in Wusterwitz aus? Dort soll vom 31. Juli bis 2. August das traditionsreiche Strandfest gefeiert werden. Ob es in diesem Sommer eine 54. Auflage geben wird, gilt als unwahrscheinlich. Zwar habe die Kommune noch keine Entscheidung gefällt, wie Bürgermeister Frank Geue auf Nachfrage sagte, doch die publikumsstarke Party am Wusterwitzer See fällt locker in die Kategorie Großveranstaltungen. Selbst Ausrichterin Stephanie Duberg, die 2019 erstmals das Strandfest managte, hat ihre Bedenken: „Ich halte das Risiko für zu groß. Das sage ich auch unseren Schaustellern, die immer wieder nachfragen. Lasst uns vielleicht im Frühjahr etwas für die Wusterwitzer nachholen“, meinte die Event-Managerin, die sogar die Weihnachtsmärkte in der bisherigen Form in Gefahr sieht.

Doris Patzer, Kulturbeauftragte des Landkreises. Quelle: Michael Greulich

In der Kreisverwaltung zeigt die Kultur-Verantwortliche Doris Patzer Verständnis für die enttäuschten Gesichter bei den lokalen Veranstaltern. „Die Leute in den Städten und Gemeinden haben oft monatelange Vorbereitungen hinter sich. Über Nacht wurde der Terminkalender auf den Kopf gestellt. Doch es überwiegt das Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus durch große Menschenmengen nicht noch zu befeuern“, sagte Patzer der MAZ. Im Keller des Landratsamtes lagern mehrere tausend druckfrische Kulturkalender 2020 für Potsdam-Mittelmark, die wohl im Schredder landen werden. Auch der erste eigene Flyer für die Tage der offenen Ateliers, die eigentlich am 2. und 3. Mai stattfinden sollten, wurde von Corona überholt. Unter Vorbehalt sollen die Ateliers mittelmärkischer Künstler zeitgleich mit der Aktion „Feuer und Flamme für unsere Museen“ am 24. und 25. Oktober öffnen.

Unklare Terminlage

Die Aufzählung abgesagter Veranstaltungen im Brandenburger Umland lässt sich beliebig fortsetzen. In Brielow gibt es am 30. April kein Hexenfeuer mit dem Feuerwehrverein. Die Freunde der Kultur in der Kirche Meßdunk müssen ebenso tapfer sein. Nach der Absage des Patchwork-Konzerts im April ist die Terminlage für die nächsten Events unklar. „Dabei waren wir stolz und glücklich über unser komplettes Jahresprogramm. Jetzt heißt es abwarten, wie sich das Ganze entwickelt“, so Joachim Köhler vom Trägerverein Justkultur.

Wegen Corona abgesagt: das Oldtimertreffen in Grebs. Quelle: André Wirsing

In Grebs verzichtet der Dorf- und Heimatverein auf die Feierlichkeiten zu seinem 20-jährigen Bestehen. „Leider wird es in diesem Jahr auch kein Oldtimertreffen geben“, kündigte Ortsvorsteher Harry Grunert an. Köpernitz hat seine 600-Jahr-Feier an diesem Wochenende auf das nächste Jahr verschoben. Himmelfahrt und Pfingsten dürften weitgehend veranstaltungsfrei bleiben. So hat zum Beispiel die Backofengemeinschaft Emstal sämtliche Backtage abgesagt – samt Eisbeinessen. Damit ist auch der Kugelbrotlauf am 7. Juni gestrichen.

Pittiplatsch und das Sandmännchen dürfen in diesem Jahr nicht nach Ziesar zum Maifeuer. Quelle: Silvia Zimmermann

Am seidenen Faden hängt der 140. Geburtstag der Feuerwehr Ziesar, der am 20. August mit einer großen Einsatzübung und zwei Tage später mit einem Fest begangen werden soll. Abhaken musste Feuerwehrchef Uwe Roßner schon das Maifeuer am 30. April mit dem traditionellen Sandmann-Besuch auf dem Festplatz. Ein wackliger Termin ist der 19. Juni, wenn in Deetz die 100-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr ansteht. Definitiv nicht stattfinden wird eine Veranstaltung mit Michael Ranz am 2. Mai in der „Halle“ des Cafés Niewar in Lehnin. Dessen Solo-Kabarett „Sie könn’ mich mal kreuz(fahrt)weise wird auf den 16. Oktober verschoben – wenn alles gut geht. Auch das jährliche Barkastreffen an diesem Wochenende auf der Burg Ziesar fällt unter das Veranstaltungsverbot.

Von Frank Bürstenbinder