Wegen Corona: Kreistag vor Lehniner Resolution an die Luft gesetzt

Mittelmark

Kommunalpolitiker aus dem gesamten Landkreis haben sich für den Erhalt des Standortes Lehnin als Krankenhaus der Grundversorgung ausgesprochen. Fast einstimmig folgten die rund 40 anwesenden Mitglieder des Kreistages am Donnerstag einer Beschlussvorlage der beiden Fraktionen von CDU sowie BVB Freie Wähler-FBB. Danach wird die Kreistagsvorsitzende Mirna Richel der Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher ( Bündnis 90/Grüne) eine Resolution übermitteln.

Kreistagsvorsitzende Mirna Richel verteilte Gummibären auf jeden Tisch. Quelle: Frank Bürstenbinder

In dem Papier fordert der mittelmärkische Kreistag von der Landesregierung ein zukunftsfähiges Konzept für Lehnin als Krankenhaus der Grundversorgung mit Rettungsstelle zu erarbeiten und umzusetzen. Dabei wird an den Koalitionsvertrag erinnert, in dem der Erhalt aller Krankenhausstandorte vereinbart wurde. Grund für den Vorstoß des Kreistages sind die Pläne des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin die Innere Station mit 55 Betten zu schließen und dafür die Geriatrie aufzustocken.

Unterschriftensammlung in Lehnin

Dies entspreche nicht dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen in der Region. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass auch dezentrale Kapazitäten in kleinen Krankenhäusern notwendig seien, um das Gesundheitssystem in der Region zu stabilisieren, heißt es in dem Papier, das auch an die Geschäftsführung des Diakonissenhauses geht. Der Kreistag solidarisiert sich mit der Resolution mit den Bürgern in und um Kloster Lehnin, wo eine Unterschriftensammlung für den Erhalt der Inneren Klinik läuft. Einer Online-Petition haben sich bereits über 1600 Menschen angeschlossen. Auf Papier liegen weitere 200 Unterschriften vor.

Der Behindertenbeauftragte Udo Zeller konnte mit seinem E-Bike barrierefrei bis in den Sitzungssaal der Halle fahren. Quelle: Frank Bürstenbinder

Verärgert reagierte Linken-Fraktionschefin Kathrin Menz auf den Alleingang der CDU-Fraktion. Sie hätte sich eine gemeinsame Vorlage vorstellen können. Doch CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Szymczak verwies darauf, dass eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei der parteiinternen Order widersprechen würde. Für Menz ein Unding: „In welchen Zeiten leben wir eigentlich?“ Dennoch werde sich ihre Fraktion im Interesse der Gesundheitsversorgung der Menschen der Vorlage anschließen, so Menz. Unter den wenigen Nein-Stimmen war Elke Seidel. Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grüne hatte plötzlich ihr Herz für die freie Wirtschaft entdeckt. Sie wolle einen Eingriff in eine GmbH nicht mittragen.

Die denkwürdige Kreistagssitzung wurde nach eineinhalb Stunden mit einer vorschriftsmäßigen Pause unterbrochen. Auch der Kreistagsabgeordnete Manfred Geserick aus Ziesar wurde an die frische Luft gesetzt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die außerordentliche und denkwürdige Kreistagssitzung fand unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle statt. Im historischen Landratsamt wären die Corona-Vorschriften nicht umsetzbar gewesen. Die Abgeordneten saßen an Einzeltischen. Nach den ersten eineinhalb Stunden verordnete Kreistagspräsidentin Richel den Teilnehmern eine vorgeschriebene Zwangspause an der frischen Luft mit Bewegung. Der Freigang führte mit Abstand durch einen Seitenausgang und zurück zum Haupteingang. Besucher mussten Masken tragen.

Von Frank Bürstenbinder