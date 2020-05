Wegen Corona: Schulbus kollidiert mit Stundenplan

Wusterwitz/Ziesar

Die Schule ist aus. Aber es fährt kein Bus? Genau das kann passieren in Corona-Zeiten. Zwar wird der Fahrplan eingehalten, doch genau da steckt das Problem. Die Schulen können den regulären Unterrichtsschluss nicht gewährleisten. Die letzte Stunde wird deutlich früher gegeben als in normalen Zeiten. Aktuell betroffen sind Fünft- und Sechstklässler. Die Wusterwitzer Schulleiterin Heike Ohsmann erklärt, warum: „Alle Kollegen sind vormittags im Unterricht, wo die Klassen in mehreren Gruppen betreut werden. Um 12 Uhr ist im Haus Schulschluss, weil sich die selben Lehrer um das Homeschooling mit den ersten bis vierten Klassen beschäftigen. Personell arbeiten wir damit am Limit.“

Mit Problem allein gelassen

Normalerweise endet die Schule für die höheren Klassen um 14.15 Uhr. Dann ist die Wartezeit zum Beispiel für die in Richtung Bensdorf wohnenden Kinder kurz. Um 14.37 Uhr bringt der Bus 563 die Mädchen und Jungen nach Bensdorf, Vehlen und Herrenhölzer zurück. Doch für den vorgezogenen Unterrichtsschluss gibt es keinen organisierten Transport. „Wir haben uns seit den Osterferien um eine Lösung bemüht, aber keine Hilfe bekommen“, bedauert Schulleiterin Ohsmann. Die zur Wilhelm-Götze-Schule gehörende Ganztagsbetreuung ist auch nicht als Auffangbecken geeignet, weil diese aktuell nach den Regeln der Notbetreuung arbeitet.

Anzeige

Fachbereichsleiterin Debra Reußner Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

So kommt es, dass sich am Ende die Eltern um die Schülerbeförderung für den Nachhauseweg kümmern. Einige holen ihren Nachwuchs in der eigenen Mittagspause ab, oder unterbrechen ihre Arbeit. In anderen Fällen steigen Kinder in den 13-Uhr-Bus 560, den sie aber in Woltersdorf verlassen müssen, weil diese Linie nach Brandenburg fährt. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen sie sich dann auf den Weg nach Hause. Zwar lobt Schulleiterin Ohsmann in dieser Notlage die gute Zusammenarbeit mit den Eltern, doch macht sich langsam Frust breit. Eine Bensdorfer Mutti, die lieber anonym bleiben will, sagte der MAZ: „Diese Selbsthilfe darf nicht zur Dauerlösung werden. Es geht schließlich auch um die Sicherheit unserer Kinder.“

Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber. Quelle: André Großmann

Aufgeschreckt ist auch Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber. Bei ihm hatten sich mehrere Eltern gemeldet, um auf das Problem bei der Schülerbeförderung aufmerksam zu machen. Borngräber sieht den Landkreis als verantwortliche Behörde für die Schülerbeförderung in der Pflicht. Doch Fachdienstleiter Jürgen Otto winkte gegenüber der MAZ schon mal ab. Er könne die Eltern und Bürgermeister verstehen. Doch von konkreten Problemen im Amt Wusterwitz sei ihm nichts bekannt. Für Details in der Personenbeförderung sei ohnehin der Fachdienst Verkehrsmanagement zuständig.

Fein austarierter Fahrplan

Für diesen Fachdienst verweist die zuständige Fachbereichsleiterin Debra Reußner auf die vertraglichen Vereinbarungen mit den Busunternehmen. Allen voran die kreiseigene Verkehrsgesellschaft Regiobus. „Es gibt einen mit vielen Partnern fein austarierten Fahrplan, den wir nicht ändern können, weil sich die üblichen Schulzeiten verschoben haben. Auch sehe ich bei den Unternehmen keine Reserven, um zusätzliche Fahrten anzubieten“, so Reußner. Aus ihrer Sicht bliebe den Schulträgern nur eine Möglichkeit. Nämlich auf eigene Kosten Fahrzeuge aus der Reisebusbranche zu chartern.

Ziesars Schulleiterin Katharina Vogt. Quelle: André Großmann

Wusterwitz ist nur ein Beispiel, wo der Teufel im Detail steckt. Auch für den Grundschulbereich im Schulzentrum Ziesar versucht die Leitung um Katharina Vogt die Auswirkungen der coronabedingten Verkürzung der Unterrichtszeiten so gering wie möglich zu halten. „Wir planen Woche für Woche neu, doch leider müssen in Einzelfällen die Eltern einspringen“, räumte Vogt auf Nachfrage ein. Wie eine Mutti aus Viesen, deren Sohn seit Montag wieder die 5. Klasse in Ziesar besucht. Die Rückholung wird jeden Tagen privat organisiert, denn die Wartezeit vom früheren Unterrichtsschluss bis zum regulären Bus 560 ist zu lang geworden. Andere Beispiele gibt es aus Steinberg, Grebs und Gräben.

Schon wieder neue Pläne

Wie sich die Situation zum 25. Mai ändert, wenn wieder die Erst- bis Viertklässler zur Schule dürfen, ist derzeit unklar. In Wusterwitz, Ziesar und anderen mittelmärkischen Grundschulen wird mit Hochdruck an neuen Unterrichtsplänen gearbeitet. Dabei ist wegen des vom Bildungsministerium favorisierten Wechselmodells Organisationstalent gefragt. Und zwar in Abhängigkeit von der Anzahl der Räume und Lehrer. Wegen der Abstandsregeln müssen Klassen geteilt werden. Ziesars Schulleiterin Katharina Vogt geht davon aus, dass die Räumlichkeiten auf dem Gelände des Schulzentrums ausreichen. In Wusterwitz wird dagegen nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise externe Räume, wie die Kulturscheune, benötigt werden.

Von Frank Bürstenbinder