Mittelmark

Weihnachtsstimmung kommt in diesem Jahr bei Spaziergängen durch die Gemeinden auf. Viele Häuser und Vorgärten sind wieder festlich beleuchtet und weihnachtlich geschmückt. In Teltow sollte man sich unbedingt in den dunkleren Abendstunden auf den Weg machen. Im Musiker- und Postviertel ist mindestens jeder zweite Garten mit hellen, bunten oder blinkenden Lichterketten geschmückt.

Der LED-Elch von Teltow

Und auch die ein oder andere Kuriosität, etwa ein Elch aus LED-Lichtern in Originalgröße oder ein Weihnachtsmann in einer Schneekugel-Laterne, befindet sich darunter. In manchen Gärten dauert die Installation der vielen Lichterketten schon mal zwei, drei Tage, verrät eine Teltower Familie. Dazu sind im Garten auch mehrere, teilweise Mehrfach-Außensteckdosen nötig. Und einige Verlängerungskabel. Außerdem sind hier, ebenso wie in den Ortsteilen der umliegenden Gemeinden auch viele Balkone oft festlich dekoriert.

Ein Rentier aus Lichterketten in Originalgröße im Vorgarten eines Teltower Hauses. Quelle: Madlen Pilz

In Schenkenhorst stimmt gleich am Ortseingang die große Tanne der Feuerwehr mit riesigen roten Kugeln und Lichtern auf Weihnachten ein. Entlang der Sputendorfer Landstraße finden sich neben den klassischen Schwippbögen dieses Jahr auch jede Menge beleuchtete Rentiere in den Gärten.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Familie Hoffmann in Fahlhorst, deren Haus von den MAZ-Lesern im vergangenen Jahr zum schönsten Weihnachtshaus in der Region gewählt wurde, kommt der Weihnachtsmann mit dem Traktor oder fährt auf einer ausrangierten Spielzeugeisenbahn durch den Vorgarten. Dafür hat Vater Thorsten ein paar ältere Dekostücke repariert und „aufgehübscht“. Bis Ende Januar soll der Garten geschmückt bleiben. „Ein bisschen Schnee wäre toll“, wünscht er sich, „dann sieht das alles noch viel schöner aus.“

Spenden für die Kinderkrebshilfe in Kleinmachnow

Das Haus im Kleinmachnower Hasenkamp stimmt die Kleinmachnower Nachbarn mit vielen Lichtern auf Weihnachten ein. Quelle: Madlen Pilz

In Kleinmachnow spazieren viele Leute gern durch die Straßen rund um den Hasenkamp. Am Haus von Michael Müller werden sie von gleich mehreren beleuchteten Weihnachts- und Schneemännern begrüßt. Es ertönt leise Weihnachtsmusik und auch die Spendendose für Kinderkrebshilfe ist wieder aufgestellt. Seine Dekoration bestellt Müller im Internet. Mittlerweile füllt sie einen eigenen Kellerraum, zusammen mit den Kisten für Ostern und Halloween. „Es ist toll, wenn die Leute vor dem Haus stehen bleiben und sich daran erfreuen“, sagt Müller, „darum geht es doch an Weihnachten“.

Anderthalb Wochen Aufbau bei Schielicke Bau in Beelitz

In Beelitz ist auch das Firmengelände der „Schielicke Bau“ GmbH wieder festlich geschmückt. Seit vier Jahren beginnen die Mitarbeiter schon anderthalb Wochen vor dem ersten Advent mit dem Aufbau. Kunden und Mitarbeiter sind von der Dekoration, die teilweise von den Chefs selbst konstruiert wurde, gleichermaßen begeistert. „Es ist toll, wie viel Mühe sich die Leute geben“, schwärmt eine Mitarbeiterin, „um mit unserem kleinen ‚Beelitzer Las Vegas‘ anderen eine Freude zu machen“.

Das Haus der Familie Blume aus Geltow ist vor allem der Kinder wegen aufwendig geschmückt. Quelle: privat

Thomas Blume schmückt sein Haus in Geltow vor allem der Kinder wegen. „Durch Corona bleibt ja gerade für sie vieles auf der Strecke“, sagt er. Seine beiden sechs- und zehnjährigen Kinder freuen sich jedes Jahr auf die bunte Beleuchtung. Zusammen mit seiner Frau braucht er rund vier Stunden, bis alles steht und festgezurrt ist. Mehrere hundert Euro hat er in seine Weihnachtsschmuck schon investiert. Auf die Stromkosten wirke sich die Beleuchtung nicht groß aus, sagt Blume, dem Einsatz von modernen LEDs sei Dank. „Und es ist ja Weihnachten, alle Jahre wieder, da guckt man nicht so stark auf die Kosten.“

Das Haus von Christian Schulze in Phöben bleibt dieses Jahr unbeleuchtet. „Ein ‚Weihnachtshaus‘ gibt es in diesem Jahr bei uns leider nicht“, bedauert der Eventmanager. Die Nachbarn seien von der üppigen Deko, die vor allem an den Adventssonntagen jedes Jahr mehrere hundert Menschen in den Werderaner Ortsteil gezogen hat, nicht allzu begeistert gewesen. „Halloween haben sie das noch mitgemacht, weil es ja nur ein wenige Tage waren und nicht vier Wochen wie jetzt in der Adventszeit.“ Daher konzentriert er sich für das kommende Jahr auf eine „Weihnachtswiese“ mit geschmückten Bäumen auf 3 500 Quadratmetern ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt.

Handarbeit in Michendorf

In Michendorf lohnt ein Weihnachtsspaziergang durch die Straßen rund um die Dorfkirche. Hier schmücken Hartmut Uhlig und seine Frau seit mehr als zwanzig Jahren Haus und Garten. Der Pensionär ist gern kreativ tätig und hat „einfach Freude an der Handarbeit“, sagt er. Viele Dekorationsstücke sind aus eigener Hand gedrechselt, manche davon stellt er in seinem Vorgarten aus. „Die Nachbarn finden es toll und Spaziergänger blieben gern stehen und gucken sich eine Weile um“, so der Michendorfer. Weihnachten bedeutet für ihn, dass die Familie zusammen ist und sich gegenseitig stützt. Und für dieses zweite Weihnachten unter Coronabedingungen gelte dies allemal.

Von Madlen Pilz