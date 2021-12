Potsdam

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst Du . . .? Der Weihnachtshit steht für unseren Wunsch nach weißer Weihnacht. Aber die Realität sieht anders aus: 2010 gab es in Potsdam letztmals eine geschlossene Schneedecke. Wie stehen die Chancen 2021? Thomas Endrulat leitet die Wettervorhersage beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam und ist ziemlich sicher, was die Antwort darauf ist.

Am Donnerstag gab es plötzlich Schnee. Waren Sie Schlitten fahren?

Thomas Endrulat (lacht): Nein, das war mir zu wenig, die ein, zwei Zentimeter. Das Rodeln überlasse ich den Kindern, die ganz wild drauf sind. Ich freue mich über die Optik – die Landschaft, in ganz sauberes Weiß getaucht, bei klarer Luft, aber noch nicht so frostigen Temperaturen konnte ich genießen.

Meine Kinder kriegen gerade erst Lust aufs Rodeln. Haben sie nächste Woche noch einmal die Chance dazu?

Tut mir leid: Nein. Wir haben in der jetzt beginnenden Woche schon Temperaturen, die deutlich in Plusbereich sind. Denn wir kommen ins klassische Weihnachtstauwetter.

Jetzt erlebt Potsdam das Weihnachtstauwetter

Noch nie davon gehört.

Na ja, ein winterliches Intermezzo Anfang Dezember ist nicht so selten und üblicherweise zieht Mitte Dezember wieder mildere Luft zu uns herein, bekannt ist dieser Vorgang unter dem Begriff „Weihnachtstauwetter“. Dafür sorgen die Tiefdruckgebiete über dem Atlantik. Sie drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, sodass sie die milde Luft aus dem Mittelmeerraum im Süden und Südwesten zu uns schieben. Anders wäre es, wenn eiskalte Ostluft einströmen würde. Allerdings wäre die wieder sehr trocken – also wahrscheinlich ohne Schneefall.

Vor allem die Kinder hoffen auf weiße Weihnachten. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Wieso wird es schon wieder warm, wenn der Winter doch erst angefangen hat?

Der Ozean um uns in Mitteleuropa herum ist Anfang Winter noch sehr warm. Deshalb hält unser „Hochwinter“ erst in Richtung Februar Einzug. Außerdem spielt unsere Lage in Mitteleuropa, also im Grenzbereich zwischen Mittelmeer und Skandinavien beziehungsweise der Polarregion eine Rolle. Mal dominieren Luftmassen aus den südlichen Bereichen, mal aus den nördlichen. Dieses Wechselspiel macht unsere Witterung aus. Wir haben daher nicht so konstante Bedingungen wie in anderen Regionen, wo sich das Wetter ändert, als würde man einen Schalter umlegen, zwischen Regen- und Trockenzeit.

Der Jahreszeitenwechsel.

Der hängt neben der anderen Sonneneinstrahlung auch damit zusammen. Die Wechselhaftigkeit führt aber dazu, dass wir so eine grüne Natur haben. Die bekommt Probleme, wenn wir anhaltende Hitze oder Trockenheit verzeichnen. Wir haben gerade erst im Bericht des Landes zum Wald gesehen, dass es einen Riesenbedarf an Wasser in Brandenburg gibt. Nicht nur wegen der neuen Industrien, sondern auch für die Stromerzeugung der Zukunft mit Wasserstoff. Alles braucht den Rohstoff Wasser. Und dafür muss es regnen oder schneien und langsam tauen – so wie vorige Woche. Das war für dem Wasserhaushalt schon ganz gut.

Ist das der Klimawandel?

Milde Winter gab es bei uns immer mal. Aber ist das jetzt der Klimawandel oder nicht?

Beides. Wir erleben schon die Folgen des Klimawandels, wenn wir langfristig auf den Schneefall zu Weihnachten schauen. Früher war es in zwei von zehn Jahren winterlich zu Weihnachten – so wie wir uns das auf einer Postkarte vorstellen. Jetzt tritt das nur noch einmal in zehn Jahren ein. Diese Mittelwertbetrachtung hat aber ihre Tücken. Es bedeutet nicht, dass weiße „Postkartenweihnacht“ nicht auch zweimal hintereinanderkommen können. Die Statistik zeigt die Veränderungen der gemittelten Zustände durch den Klimawandel. Das andere ist das konkret von uns erlebte Wetter.

Ihre Kollegen aus der Zentrale in Offenbach haben für unsere Region ausgerechnet, dass die Chance auf weiße Weihnachten um zehn Prozent gefallen ist. Was heißt das?

Wenn man auf die letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zurückschaut, dann hatten wir etwa 20 Prozent „richtige“ Weihnachten. In den vergangenen Jahrzehnten dann nur noch einmal in zehn Jahren – das ist eine Abnahme um zehn Prozentpunkte.

Die undankbare Null-Grad-Grenze für Meteorologen

Heißt das auch, wir haben generell weniger Schnee im Winter?

Das Temperaturniveau ist stetig angestiegen. Im Mittel haben wir heute wärmere Verhältnisse, also weniger Frost und weniger Schnee.

Stattdessen mehr Eisregen?

Wir rutschen nicht eindeutig in den Winter, sondern pendeln oft um die undankbare Null-Grad-Grenze. Nachts friert es, tags taut es an und das nasse Schmuddelwetter geht nicht richtig weg. Damit müssen wir klarkommen. Für uns Meteorologen ist das kompliziert. Wir sagen Temperaturen auf plus/minus ein Grad genau vorher. Im Sommer stört diese Spanne niemanden. Aber für Effekte um null Grad kann das entscheidend sein: entweder leichter Regen oder Schneegriesel und die Frage, ob Straßen und Wege glatt werden.

Thomas Endrulat (60) leitet seit 2011 das Team der Vorhersage beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam. Der gebürtige Sachse ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und mehrere Enkel. Beim DWD ließ er sich zum Technischen Assistenten für Meteorologie ausbilden, ehe er an der Humboldt-Uni Berlin Meteorologie studierte. Wegen desStandortumbaus an der Michendorfer Chaussee arbeitet er mit seinem zwölfköpfigen Team aktuell im Stahnsdorfer Ausweichquartier.

Statistisch können die Deutschen nur noch alle zehn Jahre mit Schnee an Weihnachten rechnen. In Potsdam war das vor elf Jahren so. Also sind wir doch mal wieder dran, oder?

Das ist das Dumme an der Statistik: Der See war im Durchschnitt nur einen Meter tief und die Kuh ist trotzdem ertrunken. Im konkreten Fall heißt es nur, die Chance auf weiße Weihnachten ist geringer geworden. Schauen wir in den Sommer: Wir haben stärkere Gewitter und mehr Hochwasser. Das heißt aber nicht, dass wir alle fünf Jahre so ein Hochwasser bekommen, sondern es passiert vielleicht 20 Jahre nichts und dann kommt es gleich mehrfach wieder. Nur die Wahrscheinlichkeit steigt. Ein Gedankenspiel dazu: Wenn wir dieses Jahr eine 80-Prozent-Chance auf weiße Weihnachten hätten, dann kann es sein, dass auch die 20 Prozent, dass es nicht weiß wird, eintreten. Und das wäre ebenfalls richtig. Deshalb hilft uns das bei der Wettervorhersage im konkreten Fall nicht.

Okay, kommen wir zur entscheidenden Frage: Wie lautet Ihre Wettervorhersage für Weihnachten 2021 in Potsdam und Umgebung?

Die ist im Moment noch etwas unscharf, weil es noch zwei Wochen hin sind und wir nur für eine Woche das Wetter sicher vorhersagen können. Aber so viel steht fest: Wir durchlaufen nun eine relativ milde Phase, doch in der Woche vor Weihnachten sinken die Temperaturen wieder. Aus heutiger Sicht zeigt der 2-Wochen-Trend in Richtung Weihnachten eher wenige Plusgrade am Tage und leicht frostige Nächte – also leider keine eindeutige winterliche Lage.

„Plusgrade am Tage und leicht frostige Nächte“

Wann wissen Sie das genau?

Mit jedem Tag wird die Prognose ein bisschen sicherer.

Wohin müssten wir – mal unbeachtet der Corona-Einschränkungen – um Weihachten eine Schneegarantie zu haben?

Mit jedem Meter höher wird es sicherer. Wenn wir bei null Grad liegen, gibt es in den Mittelgebirgen Frost.

Schon im Fläming? Der ist nicht so weit weg.

Der ist leider keine sichere Bank für weiße Weihnachten. In seinen Kammlagen hat er zwar mal winterliche Verhältnisse, aber eher trifft es auf das Erzgebirge oder der Thüringer Wald zu – angesichts der milden Woche jetzt, kann ich aber auch für dort keinen Schnee versprechen.

Von Alexander Engels