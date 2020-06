Mittelmark

Erneut ist ein Mensch in Potsdam-Mittelmark an Corona verstorben. Nach Angaben des Krisenstabes des Landkreises von Donnerstagnachmittag lebte die Frau in Werder. Damit starben allein dort bisher 24 Menschen durch das gefährliche Virus. Insgesamt verloren 42 Mittelmärker durch Covid-19 ihr Leben.

Die Zahl der Infizierten hat sich binnen eines Tages um einen Fall auf 555 erhöht. Der Betroffene lebt in Kloster Lehnin. Damit sind in Kloster Lehnin bisher 45 Menschen an Corona erkrankt, von ihnen sind 14 wieder gesund und zwei verstorben. Von den 54 Kleinmachnowern, die sich infiziert hatten, gelten 49 mittlerweile wieder als genesen. Weiterhin gibt es die meisten Corona-Erkrankten in Werder mit 164 Fällen. 21 Mittelmärker, die sich mit Covid-19 infiziert haben, befinden sich derzeit in Krankenhäusern.

