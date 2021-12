Potsdam-Mittelmark

Die Hygieneauflagen für die Weihnachtsgottesdienste erfüllen die Kirchengemeinden der Region in diesem Jahr auf unterschiedliche Weise. „Wir werden noch unseren Urenkeln davon erzählen“, schreibt Nikolai Jünger, Pfarrer der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Werder (Havel), in seinem Weihnachtsbrief an die Gemeindemitglieder, „wie wir damals Eintrittskarten für den Gottesdienst kaufen mussten, weil nicht alle in der Kirche einen Platz bekamen. So wie Maria und Josef keinen Platz in der Herberge fanden.“

Gemeindepädagogin Eva-Lisa Hübner. Quelle: Christine Lummert

Spontane Besuche des Gottesdienstes wird es in der Heilig-Geist-Kirche an Weihnachten folglich nicht geben. Der Zugang und die Kontaktdatenerfassung wird durch „Eintrittskarten“ geregelt, die vorab gegen eine Spende von 2 Euro für „Brot für die Welt“ entweder direkt nach den Gottesdiensten in der Kirche oder im Gemeindepfarrhaus in Glindow erhältlich sind. Das Krippenspiel wird dieses Jahr aufgezeichnet und während der Gottesdienste in der Kirche gezeigt. Gemeindepädagogin Eva-Lisa Hübner bedauert, dass die Kinder auch dieses Jahr nicht in der Kirche auftreten dürfen. „Wir können nicht wissen, ob an Heiligabend alle da sein werden und so können die Kinder ihre Krippenspiele wenigstens per Video zeigen.“

In Teltow findet die Christvesper auf dem Marktplatz statt

Die Christvesper der evangelischen St. Andreas Kirchengemeinde in Teltow findet dieses Jahr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Zwei der drei Termine mit jeweils 300 Plätzen sind bereits ausgebucht, heißt es aus dem Gemeindebüro.

Die Weihnachtsgottesdienste der katholischen Kirchengemeinde Sanctissima Eucharistia finden sowohl in der Pfarrkirche in Teltow als auch in der Kirche St. Thomas Morus in Kleinmachnow statt. Der Besuch der Gottesdienste ist hier ohne vorherige Anmeldung möglich.

Da die Weihnachtsgottesdienste in beiden Kirchen der Pfarrei stattfinden, können sich Besucher verteilen und so „Abstände gut eingehalten werden“, sagt Pfarrer Michael Theuerl. Das ist auch der Grund, weshalb das Krippenspiel ausfällt. Dieses sei sonst immer „sehr gut besucht“ gewesen. Aber „wenn wir jetzt jemanden wieder wegschicken müssten, weil es in der Kirche keine Plätze mehr gibt, wäre das wirklich schlimm“.

Kleinmachnow bietet sowohl 2G wie 3G

Die evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde in Kleinmachnow hat ihre Hygienekonzepte an die Größe ihrer Kirchen angepasst. In der kleineren Dorfkirche gilt 2G, für Kinder und Jugendliche gibt es je nach Alter Ausnahmen. Die Erfahrung zeige, dass „ohnehin fast nur ältere Besucher zu uns in die Dorfkirche kommen, von denen viele schon geboostert sind“, sagt Cornelia Behm. „Da wir aber auch ungeimpfte Menschen nicht von den Gottesdiensten ausschließen wollen“, gelte für die größere Neue Kirche 3G, so die Kirchenratsvorsitzende weiter.

Eine vorherige Anmeldung ist aber für beide Kirchen erforderlich. Außerdem müssen Besucher zwingend FFP-2-Masken tragen. Die Organisation der diesjährigen Weihnachtsgottesdienste sei damit zwar etwas aufwendiger, doch „wir sind froh, dass sie dieses Jahr überhaupt stattfinden können“, zeigt sich die Kirchenratsvorsitzende dankbar.

Die Christvespern der evangelischen St. Andreas-Gemeinde in Teltow finden in diesem Jahr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Quelle: Madlen Pilz

In Stahnsdorf plant die evangelische Kirchengemeinde für den Heiligabend einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel auf dem Dorfplatz. Allerdings müssen sich Besucher, ebenso wie für die Gottesdienste an den Feiertagen, vorher verbindlich anmelden. Durch das Abstandsgebot fallen in der Dorfkirche ein Drittel der Plätze weg. Sollte es mehr Anmeldungen als Plätze geben, könnte so ein zweiter Gottesdienst angeboten werden, heißt es dazu aus dem Gemeindebüro.

Wandelandacht in Bergholz

In der evangelischen Dorfkirche in Bergholz findet an Heiligabend eine Wandelandacht statt. Es wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und Musik gemacht. Außerdem gibt es ein besonderes Angebot für Kinder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein etwa halbstündiger, auf Video aufgezeichneter Weihnachtsgottesdienst unter Mitwirkung der diesjährigen Konfirmanden kann auf der Homepage des Gemeindebüros angeschaut werden. „So kommen wir auch dieses Jahr wieder direkt aus der Kirche zu den Menschen ins Wohnzimmer“, sagt Pfarrer Christoph Knack.

Ein erprobtes Hygienekonzept gibt es auch in der evangelischen Kirchengemeinde in Lehnin. In der Klosterkirche wird es Heiligabend zwei Christvespern geben, eine davon mit Krippenspiel. Für die 150 Plätze der Kirche gilt 3G. Besucher sollten einen entsprechenden Zeitvorlauf einplanen. Es müssen FFP2-Masken getragen werden, auch beim Singen.

In Lehnin unter freiem Himmel

Die Gottesdienste in den kleineren Kirchen finden unter freiem Himmel bei Einhaltung der AHA-Regeln statt. Das Motto „Jetzt ist die Zeit der Freude“ wurde dieses Jahr bewusst gewählt. Denn „Freude empfinden heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern etwas zu entdecken, woran wir uns freuen können“, so die Lehniner Pfarrerin Almuth Wisch. Zwar seien die Umstände wieder eine Herausforderung, doch das „war ja vor über 2000 Jahren nicht anders“.

Weihnachtsgottesdienste im Potsdamer Umland Jede Gemeinde hat ein eigenes Hygienekonzept. In einigen Kirchen ist das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend, in anderen reicht eine medizinische Maske. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Veranstaltungen unter Vorbehalt. Werder (Havel) 24.12., 14 Uhr: Krippenspiel als Film; 15, 17.30 Uhr: Christvesper in Glindow; 15.30, 17, 18.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel als Film; 22 Uhr: Gottesdienst mit Orgel, Heilig-Geist-Kirche (alle Veranstaltungen nur mit Tickets). Lehnin 24.12., 15.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel, Klosterkirche; 17 Uhr: Christvesper, Klosterkirche (3G, FFP2-Maske); 15 Uhr: Außen-Gottesdienst, Rädel; 17 Uhr: Außen-Gottesdienst, Emstal; 17 Uhr: Außen-Gottesdienst, Michelsdorf. Teltow 24.12., 13 Uhr: Gottesdienst auf dem Marktplatz; 17.30 Uhr: Christvesper vor der ev. Friedhofskapelle (Anmeldung, FFP2). 25. und 26.12., 10.30 Uhr: Gottesdienst Andreaskirche (Anmeldung, FFP2); 9 Uhr: Gottesdienst der katholischen Pfarrkirche Sanctissima Eucharistia (medizinische Maske). Kleinmachnow 24.12.,14.30, 16, 17.30 Uhr: Gottesdienst, Dorfkirche (Anmeldung, 2G, FFP2; 11, 14.30, 16, 17 und 23 Uhr: Gottesdienst, Neue Kirche (3G, Anmeldung, FFP2) 25.12., 11 Uhr: „Swinging Christmas“, Neue Kirche (Anmeldung, 3G, FFP2); 11 Uhr: Gottesdienst, Thomas-Morus-Kirche (medizinische Maske). 26.12., 11 Uhr: Gottesdienst Thomas-Morus-Kirche (medizinische Maske); 18 Uhr: musikalischer Gottesdienst (Anmeldung, 3G, FFP2). Stahnsdorf 24.12., 15.30 Uhr, Dorfplatz vor der Kirche: Familiengottesdienst mit Krippenspiel; 17:00 Uhr: Gottesdienst, Dorfplatz; 22 Uhr: Christnacht, Dorfkirche (Anmeldung, FFP2). 25. und 26.12.,10 Uhr: Gottesdienst, Dorfkirche (Anmeldung, FFP2). Nuthetal 24.12., 12-18 Uhr, Bergholz: Wandelandacht, ev. Kirche; 15 Uhr, Saarmund: Krippenspiel; 17 Uhr, Saarmund: Christvesper; 18 Uhr, Philippsthal: Christvesper. 25. und 26.12., 11 Uhr, Bergholz: Gottesdienst; 25.12., 9.30 Uhr, Fahlhorst: Erster Christtag; 11 Uhr, Tremsdorf: Erster Christtag. Michendorf 24.12., 15.30 Uhr: Außen-Krippenspiel, ev. Dorfkirche; 17 Uhr, Wildenbruch: Christvesper am Hirtenfeuer; 22 Uhr: Konzert „Weihnachtsfenster“ mit dem Chorus Vicanorum, Pfarrgarten Michendorf (3G, FFP2); kath. Pfarrei Sankt Cäcilia: 15 Uhr: Krippenandacht; 20 Uhr: Christmette (Anmeldung, 3G). 25.12., 11 Uhr: Weihnachtsgottesdienst, ev. Dorfkirche (3G, FFP2); 11 Uhr: 1. Weihnachtstag, kath. Pfarrei Michendorf (3G) 26.12., 16 Uhr: „Weihnachtsfenster“, ev. Dorfkirche (3G, FFP2); 11 Uhr: 2. Weihnachtstag, kath. Pfarrei (Anmeldung, 3G). Seddiner See 24.12, 15 Uhr: Christvesper in Seddin; 16 Uhr: Christvesper in Neuseddin.

Von Madlen Pilz