Mittelmark

Am 1. September wählen die Brandenburger einen neuen Landtag. Die MAZ hat sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 18 (Städte Bad Belzig, Treuenbrietzen und Beelitz, Ämter Brück und Niemegk sowie der Gemeinden Wiesenburg/Mark, Michendorf und Seddiner See) fünf Fragen per SMS-Umfrage zu aktuellen Them...