Wende im Asbest-Streit: Landkreis holt erste Säcke aus dem Wald

Vehlen

Lange hat es gedauert, doch vor Weihnachten passierte ein kleines Wunder. Der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb APM hat am Freitag mit der Beräumung der illegal entsorgten Asbestsäcke aus mittelmärkischen Wäldern begonnen. Zu den ersten Stationen gehörte ein Kiefernbestand von Waldbesitzer Andreas Adel bei Vehlen. Adel hatte einen monatelangen Schriftverkehr mit den Behörden geführt, um eine Entsorgung des gefährlichen Baumaterials aus der freien Natur zu erreichen. Lange Zeit erfolglos.

Umdenken erreicht

Inzwischen schaltete sich der Landtagsabgeordnete Udo Wernitz ( SPD) in die Sache ein. Er besuchte sogar die jüngste Gemeindevertretersitzung in Bensdorf, um den Betroffenen seine Unterstützung zuzusagen. „Nach Gesprächen konnte im Landkreis ein Umdenken erreicht werden. Jetzt werden alle Fundorte beräumt. Darüber bin ich sehr froh“, sagte Wernitz der MAZ. Auch Bensdorfs Bürgermeister Jens Borngräber hatte sich für eine Entsorgung stark gemacht: „Ich freue mich über das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen.“

Landtagsabgeordneter Udo Wernitz (SPD). Quelle: Werner Schuering

Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) bestätigte auf Nachfrage die überraschend angelaufene Entsorgungsaktion: „Alle im Zusammenhang mit den kriminellen Handlungen abgekippte Big Bags werden nach und nach von der APM GmbH entsorgt.“ Als Zwischenlager für die Säcke aus Vehlen nutzt der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb ein Areal auf dem Wusterwitzer Bauhof.

Kreis bleibt in der Verantwortung

Entgegen der bisherigen Lesart muss das Amt Wusterwitz keine Nachteile aus der Zwischenlagerung befürchten. „Es gibt eine enge Abstimmung mit dem beauftragten Amtsdirektor im Rahmen einer Amtshilfe. Der Landkreis bleibt in der Verantwortung. Was weiter mit dem Asbest passiert, wird im neuen Jahr entschieden“, so der Vize-Landrat.

Vize-Landrat Christian Stein (CDU). Quelle: Andrea Metzler

Auch die anderen betroffenen Ämter und Kommunen sind informiert. Dort wird die Beräumung und Suche nach weiteren Zwischenlagerplätzen im Januar beginnen. Der Landkreis übernimmt die Kosten zunächst im Rahmen einer Ersatzvornahme in der Hoffnung, dass sich die Hintermänner der illegalen Entsorgung für ihre Taten verantworten müssen.

Ermittlungen dauern an

Beim Landeskriminalamt sind die Ermittlungen im Dezernat „Schwere Umweltkriminalität“ noch immer nicht zum Abschluss gekommen, obwohl mehrere Tatverdächtige im Visier der Polizei sind. Wegen des laufenden Verfahrens tat sich der Landkreis bisher mit einer Beräumung der Asbestfunde schwer. Die ebenfalls von den kriminellen Machenschaften betroffenen Nachbarkreise Havelland und Jerichower Land hatten dagegen frühzeitig nach den Taten gehandelt und die Big Bags nach Freigabe durch die Polizei beräumen lassen. Nicht zuletzt auch deshalb wuchs der öffentliche Druck auf Potsdam-Mittelmark, die Asbestsäcke aus der freien Natur wegzuschaffen.

In die Wälder gekippt

Bei dem Inhalt der tonnenschweren Spezialsäcke handelt es sich um Wellasbest, das zu DDR-Zeiten als Dacheindeckung für landwirtschaftliche Gebäude genutzt wurde. Das Material fiel im Zuge von Sanierungsarbeiten an. Dabei lassen Unternehmen von Drittfirmen im Rahmen eines sogenannten Investorenmodells Dächer modernisieren und mit Photovoltaikanlagen bestücken. Statt die Asbestplatten einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen, wurden sie großflächig in Wälder und Flure zwischen Havelland, Fläming und Jerichower Land gekippt.

Von Frank Bürstenbinder