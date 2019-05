Bad Belzig

Der Kreistag Potsdam-Mittelmark kommt zu seiner konstituierenden Sitzung im Juni aller Wahrscheinlichkeit im alten Landratsamt in Bad Belzig zusammen. Ob die Beratungen langfristig am angestammten Tagungsort über die Bühne gehen werden, wird maßgeblich von den 56 Parlamentariern beschlossen, die das Mandat beim Urnengang am kommenden Wochenende zwischen Havel und Fläming erhalten. Ganz besonders steht also der Wahlkreis V, zu dem die Städte Bad Belzig und Treuenbrietzen, die Ämter Brück und Niemegk sowie die Gemeinde Wiesenburg/Mark gehören, deshalb im Mittelpunkt des Interesses.

Wer regiert bis jetzt in Potsdam-Mittelmark? Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) ist 2016 in seine zweite achtjährige Amtszeit gewählt worden. Im Kreistag Potsdam-Mittelmark gibt es folgende Mandatsverteilung _ CDU: 16; SPD: 15; die Linke: 8; FDP, Bürgerinitiativen Teltow/ Kleinmachnow: 4; Freie Bauern und Bürger: 5; Büpndnis 90/ Die Grünen: 5; AfD: 2, NPD: 1. Das Wahlergebnis 2014: Die Wahlbeteiligung lag bei 52,4 Prozent. Die Stimmen verteilten sich wie folgt: SPD: 26,7 Prozent; CDU: 28,3 Prozent; Linke: 14,9 Prozent; FDP: 4,2 Prozent; Freie Bürger und Bauern: 5,7 Prozent; Bündnis 90/Die Grünen: 9,6 Prozent; BVB/Freie Wähler: 2,9 Prozent; Bürgerinitiativen Teltow/ Kleinmachnow: 1,1 Prozent; AfD: 4,6 Prozent; NPD: 1,1 Prozent; Piraten: 1,0 Prozent.

Insgesamt 92 Männer und Frauen aus dem Hohen Fläming werben immerhin um die Gunst der Wähler. Das geht aus den Mitteilungen von Wahlleiterin Kerstin Kümpel hervor. Ein Dutzend mehr Kandidaten waren es noch vor vier Jahren. Zwar sind noch alle Parteien und Listen von damals präsent. Vor allem bei den Linken, den Liberalen sowie Freien Bauern und Bürgern ist ein gewisser Aderlass auf den Vorschlägen verzeichnen. Dafür gibt es dieses Mal mit Reyk Schulz aus Niemegk einen unabhängigen Einzelbewerber, der sich um einen Sitz im Kreistag müht.

Prominente Stimmenfänger

Bei CDU und SPD wird gleichermaßen davon Gebrauch gemacht, prominente Namen als Stimmenfänger einzusetzen. Was nicht selten kritisiert wird. Denn Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape (parteilos) wird aber ebenso wenig seinen Posten aufgeben wie der Brücker Ex-Amtsdirektor Christian Großmann ( SPD) seine Stelle als Vizeverwaltungschef in Ludwigsfelde.

Wer kandidiert im Wahlkreis V? CDU: Ottheiner Kleinerüschkamp, Linthe; Michael Knape, Treuenbrietzen; Reinhard Benke, Planetal; Tobias Paul, Bad Belzig; Anja Schmollack, Treuenbrietzen; Volkmar Paul, Linthe; Claudia Schäfer, Treuenbrietzen; Mathias Ryll, Brück; Holger Meyer, Borkheide; Wolfgang Nagorsni, Borkheide; Jörg Sven Winkler, Treuenbrietzen; Guido Jens Kohl, Treuenbrietzen.; Andy Mielis, Gemeinde Wiesenburg/Mark; Vivien Stolze-Lange, Treuenbrietzen; Sigrid Klink, Linthe. SPD: Günter Baaske, Bad Belzig; Melanie Balzer, Linthe; Michael Klenke, Ute Paulmann-Boll, Wiesenburg/Mark; Andreas Kreibich, Borkheide; Katja Großmann, Linthe; Mike Fetzer, Treuenbrietzen; Elke Strich, Linthe; Tino Bastian , Niemegk; Sven Schmidt, Bad Belzig; Frank Ernicke, Treuenbrietzen; Helmut Köppke, Planetal; Uwe Schomburg, Borkheide; Michael Behringer, Bad Belzig; Lothar Koch, Brück; Christian Großmann, Linthe. Die Linke: Astrit Rabinowitsch, Wiesenburg/Mark ; Olaf Präger, Bad Belzig; Renate Krüger, Borkwalde; Hans-Joachim Urmann, Niemegk; Kerstin Panzner, Niemegk; Walter Treu, Treuenbrietzen. Bündnis 90/ Die Grünen: Kerstin Baier, Brück, Andreas Koska, Planebruch; Martina Heyden, Borkwalde; Harald Lacher, Planetal; Angela Kunkel-Zimmer, Treuenbrietzen; Burkhard Kroll, Bad Belzig; Bettina Frank, Treuenbrietzen; Heribert, Heyden, Borkwalde; Andreas Bruns, Treuenbrietzen; Marlen Braune, Bad Belzig; Achim Wehrle, Bad Belzig; Paul Vierkant, Treuenbrietzen; Johannes Blatt, Wiesenburg/Mark; Silvio Braune, Bad Belzig; Thomas Heuser, Bad Belzig. Freie Bürger und Bauern: Rita Neumann; Wiesenburg/Mark; Falko Repolusk, Treuenbrietzen; Hartmut Schulze, Planetal; Florian Wernitz, Planebruch; Sebastian Herbst, Treuenbrietzen; Bastian Tänzer, Bad Belzig; André Gräfe, Wiesenburg/Mark; Antje Pecher, Borkheide; Mathias Wandel, Bad Belzig. AfD: Sven Schröder, Borkheide; Udo Deichmann, Borkwalde. Partei-Piraten: Gerhard Luhmer, Gemeinde Mühlenfließ; Matthias Täge, Bad Belzig. FDP: Tim Kehrwieder, Wiesenburg/Mark; Bernd Hölder, Planetal; Michael Mrochen, Treuenbrietzen; Klaus-Peter Klenke, Wiesenburg/Mark; Frank Habdank, Bad Belzig; Sönke Saxen, Treuenbrietzen; Dietmar Hummel, Bad Belzig; Matthias Bucksteeg, Gemeinde Mühlenfließ; Nadja Körner, Treuenbrietzen; Marion Gante, Wiesenburg/Mark. BVB/Freie Wähler: Bärbel Schüler, Niemegk; Winfried Ludwig, Beelitz; Herbert Grübneberg, Bad Belzig; Michael Müller, Niemegk; Egbert Eska, Borkwalde; Marion Urban, Borkwalde; Erika Neemann-Westphal, Borkwalde; Carola Präger, Treuenbrietzen; Norbert Wurche, Borkwalde; Britta Bayer, Borkheide, Angela Moczia, Treuenbrietzen; Siegmar Benke, Rabenstein/ Fläming; Bernd Jähn, Borkwalde; Alexa Willig, Niemegk ; Heike Gärtner, Niemegk. NPD: Elisabeth Götz, Linthe. Einzelvorschlag: Reyk Schulz, Niemegk

Während im Bund das Ende der großen Koalition immer wieder prognostiziert wird, wollen Sozial- und Christdemokraten – an der Unionsspitze künftig aber ohne den Treuenbrietzener Rudolf Werner – hierzulande nach eigenem Bekunden gern ihre politische Zusammenarbeit fortführen. Mit den Freien Bürgern und Bauern als Kooperationspartner haben sie sogar eine bequeme Zweidrittelmehrheit zu verteidigen. Dann lässt sich verschmerzen, wenn einige Abgeordnete mal aus der Fraktionsmeinung ausscheren.

Investitionen dank solider Finanzen

Nicht zuletzt weil Geldquellen sprudeln und solide gewirtschaftet wird, gilt der Kreis Potsdam-Mittelmark als leistungsfähig. Investitionen in Bildung und Infrastruktur hatte sich das Regierungsbündnis vorgenommen und kann unter dem Strich einiges abrechnen: ein Schulneubau in Teltow ist vornweg zu nennen. Das schnelle Internet ist auf dem Wege. Förderprogramme, die vor allem auf dem Lande spürbar werden, wurden nicht minder aufgestockt. Die Verwaltungsarbeit hat freilich noch Reserven, wie nicht zuletzt anlässlich der Elterngelddebatte 2017 zu spüren war.

Das ist Potsdam-Mittelmark Der Kreis Potsdam-Mittelmark dehnt sich auf 2575 Quadratkilometer aus. Die Einwohnerzahl liegt bei 214 531 (Stand 2018).

Durch die Fraktionen geht der Riss hingegen bei den regionalpolitisch bedeutenden Entscheidungen. Die Schließung der Geburtshilfe im Krankenhaus Bad Belzig wurde 2016 ungeachtet des Protestes auf der Straße nicht aufgehalten und nach wie vor bangen die Menschen im Südwesten um den Standort der medizinischen Grundversorgung, einschließlich Rettungsstelle. Der Kreis ist 25-prozentiger Teilhaber an der Einrichtung.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) steht nicht zur Wahl. Quelle: JACQUELINE STEINER

Im vergangenen Sommer überraschte Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) dann noch mit seinen Zentralisierungsplänen für die Kreisverwaltung. Sie sollen vor allem in einen Neubau in Beelitz-Heilstätten münden. Die Konzentration im neuen Kreishaus bringe effektivere Arbeit und sparen Kosten, lautet die Empfehlung der Gutachter.

Sonderausschuss lässt auf sich warten

Arbeitsplatzabbau in Bad Belzig wird befürchtet, gleichwohl der Verwaltungschef bei dem Gegenwind zumindest etwas zurückrudern musste und zumindest der Erhalt des Staus quo erst einmal festgelegt worden ist. Ein zeitweiliger Sonderausschuss soll dann die Umsetzung des Masterplanes in den kommenden Jahren begleiten. Das Gremium ist zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr zustande gekommen. „Wir warten gespannt darauf, dass er seine Arbeit aufnimmt“, sagt Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) vom Beobachterposten.

Von René Gaffron