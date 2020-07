Mittelmark

Mittelalterliche Burgwälle, neuzeitliche Schlossparks und Gräberfelder aus der Slawenzeit gibt es viele zwischen Havelland und Fläming. Doch was passiert, wenn plötzlich das eigene Grundstück zum Denkmal wird? Das fragen sich gerade wieder zahlreiche Eigentümer im Landkreis. Die Obere Denkmalschutzbehörde hat 17 weitere Ortslagen kartiert, die als Bodendenkmäler in die Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragen wurden. Alles nachzulesen im Amtsblatt Nummer 4/2020 von Potsdam-Mittelmark.

Etwa 1000 Bodendenkmäler In Potsdam-Mittelmark gibt es derzeit etwa 1000 ausgewiesene Bodendenkmäler. Die Denkmalliste wird fortlaufend aktualisiert. Bodendenkmäler sind Reste von Zeugnissen menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens, die sich im Boden oder in Gewässern befinden. Eingriffe in den Boden bedürfen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Im Amtsblatt des Landkreises Nummer 4/2020 wurde die Eintragung von 17 weiteren Ortskernen in die Denkmalliste des Landes bekannt gemacht. Dazu gehören auch Brück, Butzow, Fohrde, Emstal, Geltow, Ferch, Fresdorf, Feldheim und Elsholz. Informationen zur Denkmalliste für Brandenburg im Internet unter bldam-brandenburg.de/denkmalinformation/denkmalinformationen/ denkmalliste.html Ansprechpartner für Denkmaleigentümer ist die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises in Teltow unter Telefon 03328/3 18-5 58.

Überraschte Gesichter gab es nach der Veröffentlichung auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in Ziesar. Denn auch die Orts- beziehungsweise Gemeindeteile Glienecke und Grebs sind betroffen. In Glienecke sind es über 170 Flurstücke zu beiden Seiten der Ortsdurchfahrt, die ab sofort unter das Bodendenkmal 31146 fallen. Das vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnte Dorf war schon in der Eisenzeit und im slawischen Mittelalter besiedelt. Auch im benachbarten Grebs überzieht die Fläche des ausgewiesenen Bodendenkmals weite Teile des Innenbereichs.

Manfred Geserick aus Grebs ist Stadtverordneter in Ziesar und Kreistagsabgeordneter. Quelle: privat

Für den in Grebs lebenden Stadtverordneten und Kreistagsabgeordneten Manfred Geserick ( SPD) ist die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises eine zumindest fragwürdige Praxis. „Niemand hat uns gefragt, keiner hat mit uns gesprochen. Wir wollen in Grebs zusammen mit der Naturparkverwaltung eine Streuobstwiese anlegen. Ist dieser Eingriff in den Boden überhaupt noch erlaubt?“ Auch Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm ( SPD) ist in der Sache überfragt. Er wolle auch gern mehr wissen, sei jedoch selbst nicht informiert gewesen, so das Stadtoberhaupt.

Fortlaufender Prozess

Dagegen sieht Manuel Räbiger von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises keinen Grund zur Aufregung. Die Verwaltungsexpertin ist zuständig für den westlichen Teil Potsdam-Mittelmarks von Wiesenburg über Brück, Ziesar und Wusterwitz bis zum Amt Beetzsee. Die Eintragung von Ortskernen durch das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum in die Denkmalliste sei eine fortlaufende Routineangelegenheit. Persönlich würden Grundstücksbesitzer nur angeschrieben, wenn von einem Bodendenkmal nicht mehr als 20 Eigentümer betroffen seien. Auch ohne offizielle Eintragung in die Landesliste seien historische Ortskerne dem Denkmalrecht unterworfen, so Räbiger.

Manuela Räbiger von der Unteren Denkmalschutzbehörde. Quelle: Frank Bürstenbinder

Grundsätzlich gilt: Wer auf dem Gebiet eines Bodendenkmals Erdarbeiten plant, sollte sich zuvor mit der Unteren Denkmalschutzbehörde in Verbindung setzen. Das gilt insbesondere für Tiefbauarbeiten ab Gartenteich. Ob darunter das Anlegen einer Streuobstwiese zählt, kann auch auf telefonischem Weg abgeklärt werden. Eine denkmalrechtliche Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden sein. Dazu gehört nötigenfalls die archäologische Begleitung eines Bauvorhabens. Dadurch entstehende Zusatzkosten können mit einer Förderung abgefedert werden, auf die allerdings kein Rechtsanspruch besteht.

Immer wieder Entdeckungen

Neben privaten Verfügungsberechtigten müssen auch Kommunen und Unternehmen die Vorschriften des Denkmalschutzes beachten. Beim Straßenbau und in Sanierungsgebieten kommt es häufig zu Entdeckungen. „Aktuell zeichnen sich beim Straßenbau bei Gömnigk viele Befunde ab“, berichtet Denkmalschutz-Bearbeiterin Räbiger. Für Aufsehen sorgte erst vor wenigen Tagen ein Münzschatz, der beim Bau eines Mehrfamilienhauses innerhalb des Bodendenkmals Teltower Altstadt entdeckt wurde. Unvergessen ist der Münzfund bei Schachtarbeiten für einen Gaststättenbau in Ziesar. Eigentümer Jürgen Kirchhof entdeckte 1993 auf seinem Grundstück unterhalb der Burg 56 Gold- und 178 Silbermünzen. Immer wieder mal ans Tageslicht kommen Grabstellen, Siedlungsreste, Feldsteine, Keramikreste und Knochenfunde. Nur ein Saurierskelett wurde in Potsdam-Mittelmark noch nicht gefunden.

Auch die Grundstücke an der Buckauer Straße in Buckau gehören zu den in der Landesliste eingetragenen Bodendenkmälern. Quelle: Frank Bürstenbinder

Und noch einen Hinweise gibt die Untere Denkmalschutzbehörde. Wer auf ein Bodendenkmal stößt, darf sich dieses nicht einfach aneignen. Vielmehr muss die Behörde informiert werden. Außerdem ist die Fundstelle zu schützen. Wer ohne denkmalrechtliche Erlaubnis buddelt, muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen, dass im schlimmsten Fall bis zu 500 000 Euro betragen kann. Wie heikel der Umgang mit dem Denkmalrecht sein kann, zeigte 2009 ein gut gemeinter Arbeitseinsatz von Bürgern in Buckau. Diese ergänzten damals den öffentlichen Spielplatz neben der Dorfkirche mit einem sogenannten Wackelsteg. Das Gelände war bereits als Bodendenkmal eingetragen. Prompt folgte ein Bußgeldbescheid über 700 Euro und ein juristisches Tauziehen mit dem Amt Ziesar. Mit dem selben Amtsblatt Nummer 4/2020 wurde nun der gesamte Ortskern von Buckau als Bodendenkmal in die Denkmalliste des Landes eingetragen.

