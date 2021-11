Wenzlower ist erstes Ehrenmitglied im Kreisfeuerwehrverband

Wenzlow

Was macht eigentlich Manfred Neumann? Dem Amtsbrandmeister a.D. wurde in dieser Woche eine besondere Ehre zuteil. Als erster Mittelmärker darf er sich Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes Potsdam-Mittelmark nennen. Den Titel nahm der 71-Jährige in seinem Wohnsitz, der Wenzlower Traditionsgaststätte „Zur Post“, entgegen. Kreisvorsitzender Kurt Muschert würdigte in seiner Laudatio die überragenden Verdienste Neumanns für den Brandschutz und den Aufbau des Kreisfeuerwehrverbandes, dessen Geschäftsführer der Wenzlower viele Jahre war. Außerdem hatte sich Neumann für die Installation eines hauptamtlichen Brandschutzteams eingesetzt, dass sich kreisweit bei der Brandschutzerziehung in Schulen und Kitas einen Namen gemacht hat.

Von Auszeichnung überrascht

„Eigentlich nehmen wir Ehrungen und Auszeichnungen im Rahmen unserer Mitgliederversammlungen vor. Doch mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand des Geehrten sind wir gern nach Wenzlow gekommen“, sagte Muschert, der von seinem Stellvertreter Gerd Gallien begleitet wurde. Tatsächlich beginnt sich Neumann, der 22 Jahre oberster Feuerwehrmann des Amtes Ziesar und zwölf Jahre stellvertretender Kreisbrandmeister war, gerade erst von einer schweren Krankheit zu erholen. Der von der Auszeichnung überraschte Wenzlower, der auf sein Herz aufpassen muss, nahm die Auszeichnung mit Freude entgegen.

Mit 15 in die Wenzlower Feuerwehr

Natürlich hänge er auch im Ruhestand immer noch an der Feuerwehr, sagte Neumann der MAZ. Schon als 15-Jähriger war er in die Wenzlower Jugendfeuerwehr eingetreten und hatte es auf der ehrenamtlichen Karriereleiter bis in hohe Führungspositionen geschafft. Kein Wunder, dass Neumann auch heute noch aus dem Fenster schaut, wenn in seinem Dorf die Sirene heult. Zum Gratulationskomitee gehörten der ehemalige Ordnungsamtsleiter Werner Gobel, der im Amt Ziesar für den Brandschutz zuständig war. Glückwünsche überbrachten Amtsjugendwartin Rosita Herzog und Amtswehrführer Gerold Preuß. Doch damit nicht genug.

Manfred Neumann bei einem Feuerwehrball 2016 in Rottstock. Ganz rechts neben ihm sein damaliger Nachfolger als Amtsbrandmeister, Andy Laube. Quelle: Silvia Zimmermann

Zusätzlich zur Ehrenmitgliedschaft wurde Neumann im Beisein von Ehefrau Doris die Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold verliehen. Die nur äußerst selten vergebene Auszeichnung krönt dessen lebenslanges Engagement für die Feuerwehr, das vor 56 Jahren begann. Während seiner aktiven Zeit erlebte der Wenzlower Höhen und Tiefen im Brandschutz. „Es gab schlimme Einsätze und tolle Erfolge bei vielen Wettkämpfen“, erinnerte sich Neumann. Brenzlig war zum Beispiel ein auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow ausgebrochener Brand. Die Feuerwalze konnte mit vereinten Kräften kurz vor Hohenlobbese gestoppt werden.

Glaubt nicht an E-Feuerwehr

Viel Fahrzeugtechnik hat Neumann kommen und fahren sehen. Doch wie sieht die Feuerwehr der Zukunft aus? „Die Autos werden immer teurer und komplexer. An eine E-Feuerwehr glaube ich nicht. Die Sonderfahrzeuge wollen nach einem Einsatz auch wieder zurückkommen. Aber die Entwicklung der Technik bleibt spannend“, ist der hochdekorierte Neumann überzeugt.

Von Frank Bürstenbinder