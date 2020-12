Mittelmark

In einem offenen Brief fordern Mittelmarks Bürgermeister Klarheit über die Definition von systemkritischen Berufen hinsichtlich der Notbetreuung für Schulkinder. Bis spätestens Montagmittag soll die Landesregierung auflisten, welche Berufe zu den „kritischen Infrastrukturen“ zählen. Alternativ könnte aber auch den Kommunen überlassen werden, die Elterngruppen für die Notbetreuung festzulegen, heißt es in dem Brief.

Unverständnis über neue Regeln

„Vonseiten des Gesundheitsministeriums wurde uns der 22. Dezember als Termin zur Veröffentlichung genannt“, schreibt Bürgermeister in Groß Kreutz ( Havel), Reth Kalsow ( CDU), der Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) der hauptamtlichen Verwaltungschefs ist. Es sei unverständlich, dass Kommunen und Eltern überhaupt auf neue Regeln warten müssen, da im Frühjahr bereits Erfahrungen mit dem Thema Notbetreuung gesammelt wurden. Im Sommer hätte man außerdem Vorbereitungen auf die zweite Infektionswelle treffen können.

„Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber den Mitarbeitern und Erziehungsberechtigten, die bereits im Frühjahr in besonderem Maße eingespannt waren“, so Reth Kalsow weiter. Hintergrund ist der harte Corona-Lockdown und die aktuell geltende Eindämmungsverordnung. Vom 4. bis 10. Januar 2021 soll es ab der ersten Klasse nur noch Unterricht zu Hause geben – mit Ausnahmen. Eine Notbetreuung ist Eltern mit Kindern der ersten bis vierten Jahrgangsstufe, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, möglich.

Werderaner Eltern können Antrag bereits stellen

Die Stadt Werder hat für die kommunalen Schulen und Horteinrichtungen bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. Sofern Eltern oder Sorgeberechtigte davon ausgehen, dass ihre berufliche Tätigkeit dem Bereich der kritischen Infrastruktur zuzuordnen ist und sie absehbar ab dem 4. Januar 2021 eine Notbetreuung für ihre Kinder benötigen, sollten sie bis 28. Dezember den Antrag auf Notbetreuung an die Stadtverwaltung stellen an k.moewes@werder-havel.de.

Bearbeitung erst nach gesetzlicher Grundlage

Das Antragsformular ist auf der Homepage der Stadt zu finden. Die ausgefüllten Anträge können allerdings erst von der Stadtverwaltung bearbeitet werden, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage vonseiten des Landes gibt, heißt es aus dem Rathaus. Diese liegt derzeit noch nicht vor. Die Kitaverwaltung plane die Bearbeitung aktuell am 29. Dezember.

„Wenn die Landesregierung es nicht schafft, nach allen bisherigen Erfahrungen und der Corona-Sommerpause kurzfristig die Kritischen Infrastrukturen zu definieren, dann sollte sie das den Kommunen überlassen“, sagt Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU).

Diese Berufsgruppen hatten im Frühjahr Anspruch

In der ersten Corona-Welle im Frühjahr konnten Eltern in folgenden Berufsgruppen eine Notbetreuung beantragen:

Gesundheit: Medizin, Pflege, Pharma, Erziehungshilfe

Sicherheit: Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz

Leistungen: Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Telekommunikation, Kindertagesbetreuung

Wirtschaft: Lebensmitteleinzelhandel, Land- und Ernährungswirtschaft, Versorgungswirtschaft

Behörden: Verwaltung von Bund, Land und Kommunen

Justiz: Justizvollzug, Maßregelvollzug, Rechtspflege

Voraussetzung war, dass beide Elternteile - bei Alleinerziehenden das Elternteil mit Sorgerecht - in sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten und eine Betreuung der Kinder anderweitig nicht organisieren können.

