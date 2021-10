Werder

Die Polizei fahndet nach Unbekannten, die am 26. März dieses Jahres einer 79-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen haben.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Täter hoben im Anschluss an die Tat an mehreren Geldautomaten mit der EC-Karte der Frau Geld ab. Insgesamt erbeuteten sie so einen vierstelligen Betrag.

Quelle: Polizei

Quelle: Polizei

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen oder zum Tathergang geben können. Telefonische Hinweise unter 0331 5508-0 an die Polizeiinspektion Potsdam oder online über das Bürgerportal www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline