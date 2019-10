14-Jähriger Werderaner kegelt gegen Dänemark-Auswahl

Werder

Aaron Sandow kegelt. Nicht erst seit ein paar Wochen. Und nicht als einziger in der Familie. Beides hat dazu beigetragen, dass er gut kegelt. Sogar sehr gut. In seiner Altersklasse, U14, hat der Werderaner es vor einer Woche in den deutschen Nationalkader geschafft. Am ersten Oktoberwochenende spielt er mit seiner fünfköpfigen Mannschaft in Peine ( Niedersachsen) gegen Dänemark.

Aaron Sandow beim Training auf der Bahn in Rädel, Kloster Lehnin, in Vorbereitung auf sein Länderspiel gegen Dänemark mit seinem Trainer Maik Jaeger. Quelle: Sandra Sandow

Der 14 Jahre alte Junge fing mit dem Kegeln an, als er die Kugel richtig halten und aufsetzen konnte. Da war er neun. „Es macht einfach Spaß“, sagt er, „und ich glaube, ich bin nicht so schlecht.“ Drei Jahre später hatte er seine ersten Auftritte auf Bundesebene. Der Ehrgeiz für die große Bühne ist für ihn kein Thema. Kegeln ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Etwas, das schon immer da war. Schließlich kegelt die ganze Familie: Schon der Urgroßvater wurde Deutscher Meister. Aarons Vater war zehn als er mit dem Kegeln anfing. Und seine Mutter? „Ich hatte keine Wahl“, sagt sie. Ihr Vater und ihre Mutter kegelten auch, sagt sie: „Ich war schon als Baby in der Trage vor dem Bauch meiner Mutter auf der Kegelbahn.“ Auch Aarons große Schwester und sein Onkel kegeln.

An den Wochenenden steigt Aaron mit seinen Eltern, seiner großen und kleinen Schwester ins Auto und fährt nach Rädel, einem Ortsteil in Kloster Lehnin. Dorthin muss ihr Verein, der Kegel-Sportclub Victoria 77, derzeit ausweichen, weil ihre Kegelbahn in Werder umgebaut wird. „Irgendeiner von uns ist immer auf der Bahn“, sagt Sandra Sandow. Dass Aaron so weit rausgefahren werden muss, um mit seinem Trainer Maik Jaeger zu trainieren, ist eine Einschränkung, auf die er gut verzichten könnte. „Am liebsten würde ich mehrmals in der Woche auf die Bahn gehen“, sagt er.

Aaron durchlief ein mehrstufige Auswahlverfahren

Um für den Nationalkader ausgewählt zu werden, musste Aaron zuvor von der Landesjugendfachwartin nominiert werden. Dafür musste er sich freilich bei mehreren Gelegenheiten beweisen. Zum einen war da die Deutsche Meisterschaft im Mai, bei der er den dritten Platz belegte. Zuvor spielte er auch gute Partien beim Deutschland-Pokal, einem Wettbewerb, bei dem, anders als bei der Deutschen Meisterschaften, die Landesauswahlen gegeneinander antreten. Bei den Deutschen Meisterschaften können hingegen mehrere Vertreter aus einem Bundesland kommen.

Beim Deutschland-Pokal entscheidet sich, wer für den Beobachtungskader ausgewählt wird. In dieser Auswahl wurde Aaron über ein halbes Jahr beobachtet. Bis zur Deutschen Meisterschaft Anfang Juni. Dort wurde bekanntgegeben, welche acht Spieler zum Training des Nationalkaders fahren durften. Und aus diesen acht, in diesem Jahr waren es sieben, werden fünf Spieler ausgesucht, die es in den endgültigen Kader schaffen.

Kegeln erfordert viel Konzentration. Quelle: Sandra Sandow

„Ich habe mich riesig gefreut“, erinnert sich Aaron an den Moment, in dem er erfuhr, dass er zu den Top-fünf-Spieler gehört. „Es war ein langer Weg dorthin. Dafür habe ich fünf Jahre gekegelt“, sagt er. Drei Tage dauerte das Training für den Nationalkader. „Das hat echt Spaß gemacht“, erzählt er, „ich habe ein paar Leute schon von Turnieren gekannt und habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Die wohnen ja alle sehr weit weg. Und ich habe neue Leute kennengelernt.“

Ein Leben ohne Kegeln kann sich Aaron nicht vorstellen. „Ich würde mich an den Wochenende ziemlich langweilen“, sagt er nach etwas Nachdenken auf die Frage, wie das Leben ohne den Sport wohl wäre. Und doch: Er hat auch andere Interessen. So ist er Mitglied in der Jugendfeuerwehr Plessow und vor ein paar Wochen hat er das Reiten bei einer Bekannten im Ort für sich entdeckt. Letzteres ist aber nicht an einen Tag in der Woche gebunden. Das lässt sich also gut spontan einschieben. Und das wird jetzt auch nötig sein. Denn wenn er sich gewissenhaft auf das Spiel gegen Dänemark Anfang Oktober vorbereiten will, muss er sich seine Zeit gut einteilen.

Von Annika Jensen