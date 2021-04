Werder

Christian Morgenstern ist zweifellos mit Werder verbunden, hat dort sogar ein eigenes Museum, ist dennoch schwer in der Havelstadt zu verankern. Denn der Dichter wurde weder geboren noch starb er dort. Auch ist nicht bekannt, dass er sich länger in Werder (Havel) aufgehalten hätte. Einen besonderen Tag aber hat er aber in der Blütenstadt verbracht, und zwar den 5. Mai 1895 – gemeinsam mit fünf Freunden, den späteren „Galgenbrüdern“.

24. Geburtstag auf dem Blütenfest

„Das wäre ein Sonntag mitten in der Blütenfest-Zeit gewesen. Man nannte ihn den ,Goldenen Sonntag’, weil an dem Tag seit Jahren schon die meisten Berliner nach Werder kamen. Morgensterns 24. Geburtstag fiel auf den Montag danach. Es ist also wahrscheinlich, dass sie in den Geburtstag reingefeiert haben“, sagt Jürgen Raßbach. Er hat anlässlich des 150. Geburtstags von Christian Morgenstern in diesem Jahr ein Buch über dessen Rückkehr nach Werder verfasst und im Treibgut-Verlag veröffentlicht. Jürgen Raßbach ist Vorsitzender der Morgenstern-Gesellschaft und Museumsleiter.

Christian Morgenstern Quelle: Archiv

Viel ist nach wie vor nicht sicher über das, was die Freunde auf dem Fest und dem Galgenberg getrieben haben, welche Rolle der Obstwein für ihre Fantasie gespielt hat oder ob sie wirklich der Gaststätte verwiesen worden sind. Aber die bekannte Anhöhe, auf der sich heute der Saal der Bismarckhöhe und der Aussichtsturm mit dem Morgenstern-Museum befinden, sei zweifellos Ort der Geburtsstunde der Dichtervereinigung „Galgenbrüder“ gewesen, schreibt Jürgen Raßbach in dem Buch. Auf diesen Bund gehen die gleichnamigen Galgenlieder zurück, für die Christian Morgenstern später bekannt wurde.

Noch ein neues Morgenstern-Buch erschienen

„Er war kein Brandenburger, aber er hat hier Spuren hinterlassen“, sagt Jürgen Raßbach. Davon zeugt auch das zweite in diesem Jahr erschienene Buch des Berliner Autors Roland Lampe mit dem Titel „Der Wald verwandelt sich in Traum – Christian Morgenstern in Birkenwerder“. Acht Monate lang hatte er sich dort wegen seiner Tuberkulose-Krankheit 1905/06 in dem neu gegründeten Sanatorium aufgehalten. Er reiste viel, lebte an vielen Orten und starb als 42-Jähriger in Tirol. Mit der Gründung des Museums in Werder im Jahr 2014 sei der Schriftsteller zumindest geistig an diesen für ihn wichtigen Ort zurückgekehrt und habe hier eine Wohnstatt als Erinnerung an sein Werk erhalten, so Jürgen Raßbach.

Die Anfang 2018 gegründete Morgenstern-Gesellschaft zählt inzwischen 45 Mitglieder und erarbeitete im Jahr des 150. Geburtstages zwei wissenschaftliche Arbeiten, darunter eine Dissertation. Eine neue Ausgabe des Jahresheftes, das sich unter anderem näher mit Morgensterns Krankheit befasst, ist ebenfalls erschienen. „Wenn man meint, dass schon alles über Morgenstern gesagt worden wäre – nein, das ist nicht der Fall“, sagt der Museumsleiter.

Konferenz und Festakt verschoben

Für das Morgenstern-Jahr war viel geplant und einiges musste Coronabedingt verschoben werden. Das durchorganisierte Programm mit Lesungen, Führungen und Buchpräsentationen reichte ursprünglich von Mai bis Ende Oktober. Die wissenschaftliche, internationale Konferenz und auch der große Festakt sollen 2022 stattfinden. Am 6. Mai, wenn sich der Geburtstag Morgensterns zum 150. Mal jährt, wird eine neue Ausstellung eröffnet – nach der derzeitigem Corona-Lage digital, denn Besucherverkehr ist in dem kleinen Museum verboten.

Einzigartiges Museum in Werder Christian Morgenstern wurde 1871 in München geboren und starb 1914 in Untermais (Tirol). Er war als Dichter, Schriftsteller und Übersetzer tätig. In Werder befindet sich nach Angaben des Freundeskreises Bismarckhöhe das wohl einzige Morgenstern-Literaturmuseum Europas. Schüler aus drei Werderaner Schulen recherchieren in diesem Jahr zu Morgensterns Aufenthalt in Werder (MAZ berichtete). Dahinter steckt die Initiative „Land:Gut“ des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland. Zum Auftakt des Projektes wurde ein Blutahorn gepflanzt.

Die Schau thematisiert neben der lyrischen auch eine andere Seite des Schriftstellers, denn „wie sein Vater und seine beiden Großväter hätte er eigentlich Maler werden wollen“, erklärt Jürgen Raßbach. Ausgestellt werden daher ein Selbstporträt, kleinere Scherenschnitte und Klecksografien sowie farbstarke Werke eines modernen Künstlers, der die Galgenlieder interpretiert.

Von Luise Fröhlich