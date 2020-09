200. Jubiläum bei Schuke Orgelbau: Das fasziniert die nächste Generation Schuke an dem Handwerk

Werder

Er hat seine Söhne nie dazu gedrängt, in der Werkstatt zu helfen oder zu lernen. Wie man ein Holzwerkzeug hält oder wie man ein Vogelhaus zusammenzimmert, ja. Aber nie, wie man eine Orgel zusammenbaut. Das Interesse dafür kam bei Johannes (35) und Michael Schuke (31), den Söhnen von Matthias Schuke (65), ganz nebenbei, ganz selbstverständlich. Heute, 200 Jahre nach Gründung des Unternehmens durch Gottlieb Heise, leiten die beiden Brüder das Familienunternehmen, das 2004 von Potsdam nach Werder zog. Und bauen und restaurieren Orgeln in Brandenburg und weit über seine Grenzen hinaus, wie in Magdeburg, Erfurt, Leipzig, Kaliningrad, Zamora in Mexiko und Pingtung in Taiwan. 2018 übernahmen sie die Geschäftsführung von ihrem Vater.

Was früher Helfer am Spieltisch neben dem Organisten erledigten, erledigen heute elektronische Bestandteile. Quelle: Annika Jensen

Anzeige

Matthias Schuke schloss noch einige Projekte ab, ist noch immer Ansprechpartner bei wichtigen Fragen, „aber im Grunde will er nun seinen Ruhestand genießen“, sagt Johannes Schuke. Eines seiner letzten Projekte war die Orgel in der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel. Das hat er komplett, gemeinsam mit seinem Team, geplant. 2018 begannen die Arbeiten, kurz vorher übernahmen die Söhne die Geschäftsführung. So wurde es zu einem Übergabeprojekt zwischen den Generationen. Vor einigen Wochen wurde es abgeschlossen. Die Orgel sei nun die größte Orgel im Land Brandenburg sagen die Schuke-Brüder. Sie bietet einen imposanten Klang aus mehreren Richtungen im Kirchenraum. Denn: Beide Orgeln und die zwei neuen Werke können von vom Spieltisch der Hauptorgel und von einem neuen Spieltisch in der Nähe das Altars angespielt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Der eine Orgelbauer, der andere Wirtschaftsingenieur

Sie ergänzen sich gut, sagen die beiden Brüder. Michael ist Orgelbaumeister, Johannes Wirtschaftsingenieur. Während der eine im väterlichen Betrieb lernt, sitzt der andere im Hörsaal der Technischen Universität in Berlin. „Ich hatte den Werkstattleiter als Ausbilder“, erzählt Michael Schuke, „es gab einen zweiten Azubi, ich bekam nie eine Sonderbehandlung. Mit unserem Vater hatte ich im Alltag auch gar nicht viel zu tun.“ Der ist viel für die Aufträge unterwegs. Die Meisterprüfung legt sein Sohn 2016 ab. Dazu muss er eine komplette kleine, eigenständige Orgel bauen: Mit Winderzeugung, allen Mechaniken, Pfeifen und Windlade. Selbst die Intonation der Pfeifen gehört dazu. „Für mich stand ziemlich früh fest, dass ich Handwerker werden möchte“, sagt Michael Schuke. „Ich mag es besonders, mit Holz zu arbeiten. Und es ist einfach spannend, tonnenschwere Instrumente mit diesen großen Pfeifen zu bauen und gleichzeitig so feine Mechaniken zu haben, für die ein Tastendruck ausreicht, um die Pfeifen mit wirklich imposanten Tönen zum Erklingen zu bringen.“

Sein älterer Bruder arbeitet nach seinem Studium, ab 2013, drei Jahre in einen großen Ingenieurbüro als Projektmanager für mehrere Infrastrukturprojekte. „Das war eine tolle Erfahrung“, sagt er, aber er habe schon im Studium gewusst, dass sein Weg ihn irgendwann in den Familienbetrieb führt. „Es war mir wichtig, vorher woanders Erfahrungen zu sammeln. Es ist allerdings wirklich etwas anderes, eine Straße zu bauen als ein Musikinstrument. Nun können wird die Aufgaben wunderbar verteilen. Michael kümmert sich allein um die fachlichen Belange und ich um die wirtschaftlichen. Damit können wir einander auch den Rücken freihalten.“

Nicht die ersten Brüder in der Firmengeschichte, die das Geschäft führen

Die beiden sind nicht das erste Brüder-Gespann, das das Familienunternehmen führt. 1933 übernehmen der Großvater von Johannes und Michael Schuke, Hans-Joachim Schuke, und sein Bruder Karl die Geschäftsführung des Potsdamer Familienbetriebes. Als Deutschland geteilt wird, entschließen sie sich, eine zweite Werkstatt in Westberlin aufzubauen. Karl geht in die junge Bundesrepublik. Während Matthias, Sohn von Hans-Joachim, den in der DDR enteigneten Betrieb nach der Wende reprivatisieren kann, geht die Berliner Firma noch vor 1990 in die Hände der Mitarbeiter nachdem Karl Schuke stirbt. Heute existieren zwei Orgelbau-Unternehmen mit dem Namen Schuke, die weltweit große Projekte realisieren.

Vincent Schaper, Orgelbauer bei Schuke, demonstriert am Tag der offenen Tür zum 200. Firmenjubiläum das kürzlich abgeschlossene Projekt in der Brandenburger St. Katharinenkirche: Unter anderem ein Spieltisch für alle Orgeln und Werke, die mit Hilfe von Elektronik angespielt werden können. Quelle: Annika Jensen

Fast 30 Jahre später realisiert die nächste Generation ihr erstes Projekt, die Orgel in der Brandenburger St. Katharinenkirche. Es dauerte fast zwei Jahre. Dort restaurierten die Orgelbauer der mittlerweile 20 Mitarbeiter starken Werderaner Firma Schuke die Hauptorgel und erweiterten sie um ein komplettes Auxiliarwerk, das Platz auf der Chorempore gefunden hat. Außerdem haben sie die Chororgel, rechts neben dem Altar gereinigt und dort zusätzliche Magnete eingebaut, damit die zuvor rein mechanische Orgel auch elektrisch angespielt werden kann. Gegenüber der Chororgel haben die Experten ein weiteres Werk gebaut, ein eigenständiges Solowerk mit sechs Registern. Und sie haben in der Nähe des Altars den neuen Spieltisch gebaut. In dem steckt eine Menge Elektronik. So bedient der Organist die Orgeln unter anderem über einen Touchscreen. Die Konzerte, die mit diesen zwei Orgeln und zwei neuen Werken nun möglich sind, werden zu einem wirklichen Erlebnis.

„Der Kirchenmusikdirektor Fred Litwinski hatte den Wunsch, dass mit der Orgel in der St. Katharinenkirche eine größere Klangvielfalt möglich ist“, sagt Johannes Schuke. „Er meinte, dass ihm einige Register fehlten, um bestimmte Orgelliteratur spielen zu können“, ergänzt sein Bruder. Michael Schuke muss grinsen, „mittlerweile nennt die Gemeinde die Orgel Wagner- Sauer-Schuke-Orgel, weil diese drei Unternehmen in der fast drei Jahrhunderte alten Geschichte des Instruments daran gearbeitet haben.“

Von Annika Jensen