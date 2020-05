Werder

Anlässlich des 202. Geburtstages von Karl Marx am 5. Mai 2020 haben Christiane Fritzsche, Vorsitzende des Werderaner Ortsverbandes der Partei Die Linke, und Irina Günther vom Ortsverband am Denkmal des Kapitalismus-Kritikers und des zentralen Theoretikers der Arbeiterbewegung Blumen niedergelegt.

Der Gedenkstein in der Südwest-Ecke des Plantagenplatzes in Werder wurde vom Bildhauer Hans Prütz geschaffen und befindet sich derzeit in einem restaurierungsbedürftigen Zustand. Hans Prütz, Mitglied der Künstlergruppe „Die Buhne“, schuf unter anderem das Portraitrelief Martin Andersen Nexös in Greifswald und die Skulptur „Meerschweinchendenkmal“ auf der Insel Riems. Der 1902 in Stargard geborene Künstler zog Anfang der 1960er Jahre nach Werder und starb hier 1972.

Anzeige

Christiane Fritzsche führt den Werderaner Ortsverband der Partei Die Linke seit Februar 2020. Bei der Wahl zur grundlegenden Erneuerung des Ortsvorstandes wurden Christiane Haustein, Lutz Janke, Claudia Kirchhoff ( Groß Kreuz) und Gabi Zimmer als weitere Mitglieder des Vorstandes gewählt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline