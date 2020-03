Immobilien in Werder - 30-Hektar-Grundstück mit Ringofen am Glindower See wird versteigert

Ein historischer Ringofen, der nie in Betrieb war und unsichere Campingplatz-Nutzer: Ein 30-Hektar großes Grundstück am Glindower See wird versteigert. Der neue Eigentümer wird viele offene Fragen beantworten müssen.