Werder

Vor 142 Jahren wurde in der Blütenstadt Werder das erste Baumblütenfest gefeiert. Angelegt war es in erster Linie für „alle Großstädter, die nach der langen Winterzeit die blühende Natur erleben und hautnah in den Obstgärten genießen wollen“, heißt es in der 2019 erschienenen Chronologie des Baumblütenfestes, verfasst vom Ortschronisten Baldur Martin. In seiner Geschichte erlebte das inzwischen größte Volksfest Ostdeutschlands viele Umbrüche und auch Absagen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erster Weltkrieg : Obstweinproduktion untersagt

In den ersten beiden Jahren des Ersten Weltkrieges etwa kamen noch Gäste nach Werder, am 18. April 1914 wird von insgesamt 40.000 Menschen berichtet. Im Herbst 1916 ändert sich alles: Äpfel werden beschlagnahmt, Zwetschgen und Pflaumen werden zu Marmelade für das Heer verarbeitet, heißt es in der Chronik. Erst im Sommer 1919 hebt die Reichsstelle das Verarbeitungsverbot von Obst zu Obstwein auf – der Neustart des Festes kann kommen. Schon in den beiden Folgejahren zählt Werder am ersten richtigen „Blütensonntag“ wieder über 44.000 Gäste, die mit der Bahn anreisen. Weitere Tausende kommen zu Wasser oder per Auto.

NS-Regime will Blütenfest verändern

Die NS-Zeit stellt das Blütenfest auf die Probe: Ein neues Trachtenkleid wird 1935 eingeführt und muss von allen Verkäuferinnen getragen werden, was nicht gut ankommt. In immer neuen Varianten wird versucht, dem Baumblütenfest ein verändertes Gesicht zu geben. Trotz des Zweiten Weltkrieges kommen zum Beispiel am 1. Mai 1942 25.000 Gäste, die allerdings auf Obstwein verzichten mussten. 1945 herrscht ein großer Bedarf an Obst, die Flächen sind aber verwildert, zersplittert und andere Kulturen sind wichtiger. In den 50er Jahren wird der Obstabsatz stark reglementiert. „Blüten- und Weinfeste“ finden nur in begrenztem Rahmen statt.

DDR-Zeit: Obstweinausschank eingeschränkt

Ausschank von Obstwein war von den 60er Jahren an bis zur Wende eingeschränkt, wenn nicht sogar gänzlich untersagt. 1965 findet wieder ein öffentlich anerkanntes Baumblütenfest statt, allerdings bis 1989 eher als „lokales Volksfest“, arm an Tradition und mit wenig Beteiligung durch die Werderaner, besagt die Chronik. 1979 wird das 100. Baumblütenfest immerhin groß gefeiert und fällt im Jahr danach dafür offiziell aus. Das Fest wird wieder kleiner, bevor die Tradition nach der Wende mit steigenden Besucherzahlen fortgeführt wird. 2020 wird das Fest zuerst wegen der gewünschten Neuausrichtung und schließlich wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Von Luise Fröhlich