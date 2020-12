Weihnachten in Werder - Zehntausende Lichter: So sieht das Weihnachtshaus in Phöben aus

Nahe der Kirche in Phöben steht es – das Weihnachtshaus des Eventmanagers Christian Schulze. Zum ersten Mal hat er sein Heim mit Garten in ein leuchtendes Paradies für Familien mit Kindern verwandelt. Der Platz ist begrenzt und die Corona-Regeln streng, aber Christian Schulze hofft, den Menschen eine Freude zu machen.