Der Wohnmobilparkplatz auf dem Hartplatz in Werder sorgt gerade für Ärger und Enttäuschung. Der Berliner Matthias Schaufler hat eine Zahlungsaufforderung von 45,90 Euro bekommen, nachdem er als Pkw-Fahrer auf dem Wohnmobilparkplatz geparkt hatte. Nun wirft er dem Versender des Zahlungsbescheides und Bewirtschafter der Parkplatzes „PRS Parkraum Service GmbH“ betrügerisches Verhalten vor und fordert von der Stadt, dagegen vorzugehen.

Andere Autos lenkten ab

Es war ein Tag im Mai, als Schaufler mit seiner Frau und seinem Kind einen Tagesausflug nach Werder unternahm. „Ich fuhr auf den Platz und habe die Hinweisschilder, dass dort keine Autos parken dürfen, schlicht nicht wahrgenommen“, erinnert er sich. Damit wolle er ausdrücklich nicht bestreiten, dass es dort jene Schilder gegeben habe. „Wahrscheinlich war ich durch die vielen anderen Pkw abgelenkt, die schon dort standen oder gerade mit mir gemeinsam auf den Platz fuhren.“ Auch die Schranke habe ihn zwar irritiert, aber letztlich waren es die 20 bis 30 anderen Autos, die ihn davon überzeugten, dass auch er dort stehen dürfte. Sogar ein Parkticket hatte er gekauft.

Für Schaufler ist vor allem durch letzteres ein rechtsgültiger Vertrag zustande gekommen, der die Strafzahlung nicht rechtfertige, so der Berliner. „Der Vertrag kam nicht zustande, indem ich mich dort hinstellte und eine Parkuhr ins Auto legte, wie auf einem Supermarktparkplatz, sondern indem mir das Ticket verkauft wurde.“ Er kritisiert: „Mir hätte gar nicht erst ein Ticket verkauft werden dürfen. Bei Einfahrt und Ausfahrt wird das Fahrzeug fotografiert. Da hätten die doch feststellen können, dass ich ein Autofahrer bin.“ Er sei kein Querulant, aber dieser Vorgang sei betrügerisch und ein Skandal. Die Autofahrer würden getäuscht, indem sie mit dem Ticketverkauf in den Glauben versetzt würden, auf dem Parkplatz stehen zu dürfen.

Von der Stadtverwaltung enttäuscht

Schaufler ist enttäuscht von der Stadtverwaltung in Werder. „Wenn ich als Verwaltung hören würde, dass ein Unternehmen auf einer von mir verpachteten Fläche so agiert, müsste sich dieses Unternehmen zumindest erklären.“ Er fragt sich, ob die Parkraumbewirtschaftung überhaupt an externe Unternehmen vergeben werden müsse.

Werders Stadtsprecher Henry Klix bestätigt, dass es am Anfang des Jahres tatsächlich vermehrt Beschwerden gab, die darauf hinwiesen, dass der Parkplatz nicht eindeutig als Wohnmobilparkplatz zu erkennen sei. Die Verwaltung habe den Betreiber des Platzes, die Hogab GmbH, aufgefordert, das zu ändern. „Daraufhin wurde zum Saisonstart im Mai die Beschilderung nachgebessert und eine Schranke installiert“, so Klix. „Ich habe vor dem Eingang und am Parkscheinautomaten insgesamt acht Hinweise gezählt, dass es sich um einen Wohnmobilstellplatz handelt.“

Das steht auf der Tafel des Wohnmobil-Stellplatzes geschrieben. Quelle: Stadt Werder (Havel)

Seit Mai seien die Beschwerden bei der Stadt zunächst deutlich zurückgegangen, bevor es seit Juni keine Beschwerden mehr gegeben habe, so Klix. Matthias Schaufler bezweifelt, dass die Beschwerden tatsächlich abgenommen haben. Schließlich sei er offenkundig nach diesen Nachbesserungen auf dem Parkplatz gewesen, wie viele andere Autofahrer. Sie alle haben eine Zahlungsaufforderung erhalten müssen, so Schaufler. „Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige von so vielen anderen bin, der sich jetzt äußert.“

Betreiber des Stellplatzes will keine Stellung nehmen

Weder die PRS noch die Hogab GmbH, die die PRS offenkundig mit der Bewirtschaftung des Platzes beauftragt hat, wollten auf MAZ-Nachfrage zu den Vorwürfen von Matthias Schaufler Stellung nehmen. Auch die Frage, ob es technisch überhaupt möglich ist, den Nutzer des Parkplatzes beim Kauf des Tickets am Automaten als Auto- oder als Wohnmobilfahrer zu erkennen und ihm dann gegebenenfalls den Verkauf des Tickets zu verweigern, blieb unbeantwortet.

Zu den Vorwürfen Schauflers gegenüber der Stadt, sie stelle nicht sicher, dass die Bewirtschaftung des Parkplatzes funktioniere, entgegnet Klix: „Wir haben hier in Werder kompetente Unternehmen. Und um die Verwaltung schlank zu halten, nutzen wir diese externe Kompetenz zur Bewirtschaftung der Parkplätze, wie bei diesem Beispiel.“

