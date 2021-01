Werder

Unmut und Ärger kam bei Ärzten aus dem Potsdamer Umland auf, die sich freiwillig für Dienste im Potsdamer Corona-Impfzentrum melden wollten. Denn die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die das Zentrum in der Metropolishalle betreibt, lehnte die Hilfe aus verschiedenen Gründen ab. Und das, obwohl sie Anfang Dezember noch um Unterstützung der Ärzte geworben hatte.

Eine Medizinerin aus Werder, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, buchte sich mit einer ihrer Schwestern aus der Praxis online für Dienste ein. Am Tag darauf kam ein Anruf der KV mit der Info, dass sie zwei Schwestern mitbringen müsse. „Aus meiner Sicht reicht für das Vorbereiten und Dokumentieren eine Schwester aus. Ich kann ja schließlich meine Praxis nicht lahm legen“, sagt sie. Zehn bis zwölf Impfungen soll das Team in einer Stunde schaffen.

70 Grippe-Impfungen am Tag

Auch die Frage nach der Grundlage für diese Entscheidung brachte sie in dem Telefonat mit der KV nicht weiter. „Ich habe mich wirklich darüber geärgert. Wir reißen uns hier alle ein Bein aus, um dabei zu helfen, die Impfungen so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, und dann das.“ In ihrer Praxis würden ohne zeitliche Probleme am Tag bis zu 70 Menschen gegen Grippe geimpft werden.

Mehr als 1000 Ärzte haben sich freiwillig für Dienste im Potsdamer und Cottbuser Impfzentrum gemeldet. Quelle: Julius Frick

Arzt im Ruhestand wird abgelehnt

Ähnlich erging es bei seiner Buchung einem pensionierten Arzt aus der Gemeinde Kloster Lehnin, der ebenfalls anonym bleiben möchte. Er hatte sich für acht Dienste im Impfzentrum sogar zwei Schwestern im Ruhestand organisiert und erhielt zunächst gar keine Rückmeldung.

Nach mehrmaligem Nachfragen erfuhr er dann überraschend, dass pensionierte Mediziner im Impfzentrum nicht erwünscht seien. Dabei hieß es im Dezember noch ausdrücklich, dass Ärzte im Ruhestand für die anstehende Massenimpfung reaktiviert werden sollen.

Jetzt auch zweiköpfige Impfteams möglich

Was die Anzahl der mitzubringenden Schwestern angeht, hat die KV inzwischen kurzfristig nachjustiert: Seit voriger Woche könnten auch zweiköpfige Impfteams einen Dienst buchen, wie KV-Sprecher Christian Wehry der MAZ sagte. Wichtig sei nur, dass zehn bis zwölf Impflinge pro Stunde „qualitätsgesichert“ behandelt werden könnten. „Um pensionierte Freiwillige wird sich in Zukunft die Landesärztekammer kümmern und die notwendigen Details abfragen“, erklärt der Sprecher.

Ein Honorar in Höhe von 120 Euro erhalten die Ärzte in Brandenburg pro Stunde im Impfzentrum, 270 Euro sind es, wenn sie zwei medizinische Fachangestellte mitbringen.

Von Luise Fröhlich