Ärztin Christine Falk erläutert, wie die Anlaufstelle für Infektpatienten in Werder funktioniert

Werder

Mittwoch öffnet in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums die zentrale Anlaufstelle für Infektpatienten mit Atemwegserkrankungen. Die Allgemeinärztin Christine Falk gehört zu dem 20-köpfigen Ärzteteam, das in der Zeit von 8 bis 12 Uhr von Montag bis Freitag in einem Rotationsrhythums Infektpatienten versorgen wird. „Uns geht es darum, die gesamte Bevölkerung zu schützen, deswegen möchten wir mit dieser Lösung die Infektpatienten an einer anderen Stelle sammeln“, sagt Christine Falk.

Christine Falk : „Wir wollten keine reine Abstrichstelle“

Am Freitag in der vergangenen Woche haben sie und ihre Kollegen einen Brief von ihrer kassenärztlichen Vereinigung in Potsdam erhalten. Sie wurden gebeten, die weitere ambulante Versorgung der Bevölkerung angesichts der Entwicklungen um das Coronavirus sicherzustellen. „Am Samstag habe ich mit einigen meiner Kollegen in Werder eine Whatsapp-Gruppe gegründet, um uns auszutauschen“, erzählt Falk.

Bald entstand der Kontakt zur Stadtverwaltung und man war sich einig: „Wir wollen keine reine Abstrichstelle einrichten, wie sie derzeit in vielen Kommunen eröffnet werden. Denn dann muss der Patient ja wieder zum Hausarzt zurück und dort weiter versorgt werden.“ Aus der Idee heraus, wie die ambulante Versorgung am besten für alle sichergestellt werden kann, „haben wir versucht, eine Möglichkeit zu finden, um alle Infektpatienten außerhalb der Praxen zu behandeln.“ Die Kinderärzte haben sich indes dazu entschieden, Kinder unter zwölf Jahren weiterhin in ihren Praxen zu behandeln.

Stadt kaufte medizinisches Material aus Apotheken

Die Stadtverwaltung hat schnell reagiert, damit die Ärzte am Mittwoch ihre Arbeit in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums beginnen können. Sie wurde sofort geschlossen, sodass die Anlaufstelle am Montag und Dienstag eingerichtet werden konnte. Und die Verwaltung, so erzählt Christine Falk, hat aus den Apotheken sämtliches Material gekauft, das die Ärzte brauchen: Desinfektionsmittel, Schutzkittel, Schutzhandschuhe, Op-Masken. „Hut ab, die Verwaltung war uns da sehr schnell eine sehr große Hilfe“, sagt Christine Falk. „Auch alle anderen Beteiligten haben bisher super zusammengearbeitet. Dafür sind wir alle sehr dankbar.“ Es stecke sehr viel Arbeit hinter der Einrichtung der Anlaufstelle.

Christine Falk versichert, dass niemand vor dem Betreten der Turnhalle Angst haben muss. Es wird drei verschiedene Wartebereiche geben. „So werden die akuten Corona-Verdachstfälle einen extra Bereich haben und als erstes behandelt und auch sofort wieder entlassen. So muss niemand befürchten, da drei Stunden neben einem Corona-Verdacht in der Turnhalle zu sitzen.“ Im zweiten Bereich sitzen Patienten, die einen starken Infekt haben, aber keinen Corona-Verdacht, aber zum Beispiel Fieber. „Die werden natürlich auch schneller behandelt als die, die mit einer klassischen Erkältung dort sitzen“, erläutert Christine Falk.

Ärztin richtet eindringlichen Appell an Erkrankte

Die Zeit am Vormittag von 8 bis 12 Uhr scheint angesichts der rasanten Entwicklungen um das Coronavirus knapp gewählt. Aber Christine Falk versichert: „Die meisten Infekte stellen sich am Vormittag in den Praxen vor und wer wirklich krank ist, der kann Vormittags zum Arzt gehen.“ Außerdem müssten sie und ihre Kollegen ihre Praxen noch betreuen. „Wenn sich allerdings herausstellt, dass der Bedarf deutlich mehr wird, und die normale Versorgung in den Praxen auch nebenbei klappt, dann sind wir auch bereit, länger in der Anlaufstelle zu arbeiten.“

Zum Schluss appelliert sie eindringlich an alle Menschen mit einem Infekt: „Kommen Sie nicht in die Praxen, gehen Sie in die Anlaufstelle.“ Bei leichten Erkältungsbeschwerden gebe es weiterhin auch die Möglichkeit, telefonisch beim Hausarzt eine Krankschreibung zu erhalten. „Nur so können wir versuchen, den Rest der Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig die ambulante Versorgung der kranken und alten Patienten sicherzustellen“, sagt Christine Falk.

Lesen Sie dazu auch:

Von Annika Jensen