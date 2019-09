Werder

Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall in Werder auf der Straße Dicke Eiche verletzt.

Die 46-Jährige war dort am Donnerstag gegen 17 Uhr mit ihrem Fiat aus Richtung Kemnitz in Richtung Werder unterwegs. Auf Höhe der Autobahnbrücke kam das Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. In der weiteren Folge kippte es auf die Seite und kam auf der linken Fahrbahn zum Liegen.

Blutprobe belegt Alkoholeinfluss

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie sich herausstellte, war die Frau erheblich alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von MAZonline