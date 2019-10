Am Ufer des Zernsees werden die Boote gekrant

Werder

„Hoch, ab, stopp, gut“ – viel mehr Worte brauchen Randy Schirmeister, technischer Geschäftsführer der Marina Zernsee, und sein Hafenmeister Lutz Reimann nicht. Gemeinsam mit anderen Mitarbeitern und dem Kranführer sind sie ein eingespieltes Team. Jeder Handgriff sitzt, alles ist zudem pedantisch geplant für das sogenannte Auskranen der schmucken Motorjachten aus dem Hafenbecken an Land. Das muss auch so sein, denn in dieser Woche werden die großen Boote aus dem Wasser in Werder geholt. Dafür hat das Unternehmen Allert marin einen externen Kran bestellt. Der Eigene schafft nur acht Tonnen.

Es ist ein ziemliches Gewusel im Hafen. Während ein Mitarbeiter das nächste Boot von seinem Liegeplatz im Wasser fährt, kommt der Gabelstaplerfahrer mit dem dafür vorgesehenen Bock. Für Ute, so der Name des Bootes, ist Bock Nummer 6 vorgesehen. Schon schwenkt die Krantraverse mit den vier Gurten über Ute. Schirmeister mit Schweißperlen im Gesicht – „Ein Gespräch? Jetzt bitte nicht“ – und Reimann legen die Gurte an. Und auf geht’s mit Ute. Fremde Technik, wie die für den Kran, kostet Geld. Da ist Trödeln nicht angesagt.

160 Liegeplätze direkt am Zernsee Die Marina Zernsee GmbH in Werder hat 160 Liegeplätze für Boote. Alle sind vergeben. Zwölf Mitarbeiter arbeiten in der Marina. Die Anlage ist 13 000 Quadratmeter groß. Der Hafen ist innerhalb der sogenannten „Gelben Welle“ des ADAC ein Stützpunkthafen. Das heißt, er verfügt über zehn Gastliegeplätze. Zur Ausstattung der Marina gehört unter anderem eine Krananlage, die Boote bis zu einem Gewicht von acht Tonnen heben kann. Das zweite Unternehmen am Standort Zur Uferaue – die Allert marin – handelt seit über 25 Jahren mit Yachten. Ein Servicecenter, das ähnlich wie eine Kfz-Werkstatt funktioniert – rundet das Angebot vor Ort ab. Auch im Winter bleibt genug Arbeit übrig.

Das Absetzen des Bootes, oder wie der Fachmann sagt, das Abspallen, auf Bock Nummer 6 ist Millimeterarbeit. Drei Stapel Pallhölzer platziert ein Hafenarbeiter zwischen Bock und Bootsrumpf. Per Hand justiert er nach, bis das Boot sicher sitzt. Passt.

Für Reimann bleibt jetzt Zeit für einen kurzen Blick über den Hafen auf den ruhig liegenden See. Keine Wolke am Himmel. „Das ist der schönste Arbeitsplatz der Welt“, ruft er fast begeistert aus. Die Sonne tut es den Hafenarbeitern gleich und legt sich noch einmal richtig ins Zeug.

Schon kommt der Hubwagen um die Ecke. Der Fahrer steuert die beiden Metallzinken unter Bock 6, mittels Hydraulik werden Bock und Ute angehoben und aus dem Hafen auf einen kleinen Platz gleich nebenan gefahren. Hier wird das Boot mit einem Kärcher gesäubert. Später wird es – je nach Wunsch des Besitzers – eventuell noch eingepackt und kommt so auf seinen Winterquartierplatz. Der ist entweder direkt hier bei der Marina oder auf dem Firmengelände Zur Uferaue in Werder.

Voraussichtlich 20 Tage werden die Marina-Mitarbeiter mit dem Auskranen aller 150 Boote beschäftigt sein. Pro Tag schaffen sie in der Regel acht dieser Schmuckstücke. Mancher der Eigentümer, die nicht nur aus Berlin und Brandenburg sondern auch aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und aus Niedersachsen kommen, schaut beim Auskranen vorbei. Nötig sei das nicht, erklärt Marcel Ranke, der zweite Geschäftsführer des Unternehmens. Dass mancher dennoch gern zusieht, verraten die Autokennzeichen auf dem Parkplatz. BS, MEI oder auch TOR sind da zu sehen.

Und was kommt dann? Was machen Hafenmitarbeiter im Winter? Wenn alle Boote aus dem Wasser sind, ist die Arbeit längst nicht vorbei. Zum Einwintern gehört auch, die Boote frostsicher zu machen, alle Flüssigkeiten abzulassen. Die Zeit auf dem Trockenen wird zudem genutzt, um nachzurüsten, Einbauten zu erledigen, die Boote zu warten und zu pflegen. „Das ist ähnlich wie in einer Autowerkstatt“, erklärt Ranke.

Und der Hafenmeister? Was bleibt für den zu tun? Wenn alle Boote winterfest sind, macht auch die Marina-Fachkraft, so nennt sich Reimanns Ausbildungsberuf, seinen Hafen winterfest. Er räumt Hafen und Hafenwerkstatt auf, stellt die Wasserleitungen für die Stege ab, überprüft und repariert gegebenenfalls die Steganlagen und die Stromsäulen. Wo nötig, sorgt er für frische Farbe, denn auch in der Saison 2020 sollen die Anlieger hier intakte Anlagen und ein gepflegtes Umfeld vorfinden. Im Hafenshop steht außerdem die Inventur des Zubehörs an.

Und weil Reimann schon immer am Wasser gewohnt hat, seit mehr als 30 Jahren einen Bootsführerschein besitzt und tolle Boote liebt, freut er sich darauf, für das Unternehmen auf Messen solche Boote zu präsentieren. Urlaub und Überstunden hat er auch noch. Die baut er bis März ab. Denn ab Ende März wird wieder eingekrant.

Von Elvira Minack