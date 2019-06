Werder (Havel) Online-Händler lässt sich bei Plötzin nieder - Amazon baut Verteilzentrum Der Online-Händler Amazon wird in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) ein neues Verteilzentrum eröffnen. Das Zentrum soll in dem privat geführten Gewerbegebiet „Magna Park“ bei Plötzin entstehen.

