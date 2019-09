Werder/Havel

Angriff auf eine 16-Jährige im „Hohen Weg“ in Werder ( Havel) am Mittwochmittag: Die 16-Jährige wurde von drei bislang unbekannten Personen zunächst verbal und dann körperlich angegriffen. Laut Polizei nahm eine Tatverdächtige die 16-Jährige in den „Schwitzkasten“, ein weiterer Tatverdächtiger verbog ihre Arme und zwei Finger. Als der Geschädigten ihre Kopfhörer herunterfielen, steckte sie sich der Tatverdächtige ein. In diesem Zusammenhang wurde das Mädchen noch bedroht, bevor sich die bislang Unbekannten in Richtung Plantagenplatz entfernten.

Kriminalpolizei ermittelt

Ein Zeuge informierte die Polizei, die jedoch die Tatverdächtigen nicht mehr feststellen konnte. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, führt nun die Kriminalpolizei. Die Geschädigte wurde durch den körperlichen Angriff leicht verletzt. Sie suchte selbstständig einen Arzt auf.

