Die Anlaufstelle für Infektpatienten in Werder zieht um. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Noch bis zum 29. Mai wird sie in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums tätig sein. Dann wird der Standort aufgrund der derzeit sinkenden Patientenzahlen vorerst verlegt in die Uferstraße 10.

Anlaufstelle hatte Betrieb am 18. März gestartet

Dort wird einer der beiden Umkleidebereiche des Arno-Franz-Sportplatzes zwischen Schützenhaus und Föhse entsprechend eingerichtet. Die Wartebereiche befinden sich in Außenfluren, die durch einen Sichtschutz von der Außenanlage des Grundstücks abgetrennt sind. Der Behandlungsbereich ist in einem neu eingerichteten Trainerraum.

Die Anlaufstelle für Atemwegserkrankte ist eine gemeinsame Initiative von Hausärzten aus dem Raum Werder und der Stadt Werder. Sie hat am 18. März die Arbeit aufgenommen mit dem Ziel, den möglichen Kontakt von Werderaner Hausarztpraxen und deren Patienten mit potenziellen Coronafällen zu vermeiden beziehungsweise auszuschließen.

Neue Adresse an der Uferstraße hat Montag bis Freitag zwei Stunden geöffnet

Die neue Anlaufstelle in der Uferstraße 10 wird von Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr geöffnet sein. Weiterhin sollen alle Patienten mit Atemwegserkrankungen nicht ihren Hausarzt, sondern mit Mundschutz die Anlaufstelle aufsuchen. Die Hinweise vor Ort sind zu beachten. Im Wartebereich sind die angegebenen Abstände zu anderen Patienten einzuhalten. Bei den Hausärzten wird mit Aushängen auf die Anlaufstelle hingewiesen.

Eine Sonderregelung besteht für Kinder bis 12 Jahre: Sie sollen die Kinderarztpraxis von Dr. Anja Groß und Dr. Julia Rakob im Gutshof, Potsdamer Straße 164, aufsuchen. Dort gibt es täglich von 8 bis 9.30 Uhr Spezialsprechstunden für Kinder mit Atemwegserkrankungen.

Bei weiteren Fragen kann der Hausarzt angerufen werden. Für medizinische Fragen zum Thema Corona hat das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark eine Hotline eingerichtet, sie ist von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer: 033841 91 111.

