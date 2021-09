Werder

Unbekannte haben in Werder (Havel) in der Straße An der Chaussee einen Audi A5 Sportback gestohlen. Der Fahrzeughalter meldete den Diebstahl am Dienstagmorgen der Polizei. Der Audi hat das amtliche Kennzeichen PM-AH 958.

Auto stand auf dem Grundstück

Der Wagen stand auf dem Grundstück der geschädigten Familie und wurde dort entwendet. Am Tatort ließen sich keine Spuren feststellen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben könnten. Nach dem Auto wird jetzt international gefahndet.

Von maz-online