Werder

Für den Aula-Anbau am Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder ist die Baugenehmigung im Rathaus eingetroffen. Die Freude über diese Nachricht für die dringend nötige Erweiterung war in manchen Reihen der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend allerdings etwas getrübt. Die Grünen forderten in einem Dringlichkeitsantrag, keine weiteren Planungen zum Anbau vorzunehmen, bis „bestimmte Sachfragen“ geklärt sind. Die Fraktion nennt drei Gründe: die schräge Decke der Aula sei nicht funktional, der Veranstaltungsraum nicht zweckdienlich und der große Raum wegen zu kleiner Fenster nicht ausreichend belichtet.

Außerdem: „Hier ist ein in Werder seit 700 Jahren völlig untypischer Keilbau entstanden. Wenn wir bedenken, wie lange dieses Gebäude steht, sollten wir uns die Zeit für einen deutlich besseren Planungsentwurf nehmen“, erklärte Grünen-Vorsitzender Markus Altmann. Auch Fred Witschel (Freie Bürger) ist der Meinung, dass sich das Gebäude besser in die Umgebung einpassen könnte, allerdings sollte das Projekt weder verzögert noch gefährdet werden. Peter Kreilinger (CDU) nannte es eine „sehr unschöne Situation“, denn der Anbau werde dringend gebraucht, über die Optimierung einzelner Dinge, wie zum Beispiel die Höhe der Fenster, müsse aber diskutiert werden. Bestimmte Details seien in bestehenden Planungen umsetzbar.

Größere Fenster bedeuten mehr Kosten

Werders 1. Beigeordneter, Christian Große, erklärte, dass die Stadt kein Problem damit habe, die Fenster zu vergrößern. „Wobei die Fenster, die jetzt drin sind, die Mindestnorm bereits erfüllen und sogar darüber hinausgehen“, sagte er. In einer Stellungnahme der Stadt und Planer heißt es, dass größere Fenster mehr Kosten im Bau und Betrieb bedeuten. Zum Baukörper erklärten sie, dass er mit seiner ansteigenden Dachlinie die Pultdächer des Bestandshauses aufnimmt. „Der Entwurf ist eine innovative Antwort auf die Gegebenheiten des Ortes und auf die Aufgabenstellung“, so Christian Große. Entstehen sollen neben der Aula mit fast 750 Sitzplätzen acht Fach- und Unterrichtsräume sowie Vorbereitungsräume und ein Forum.

Für Elmar Schlenke (Stadtmitgestalter) sei diese Diskussion das Ergebnis eines nicht transparenten Vorgangs. In Bauausschuss-Sitzungen habe er mehrfach nach Plänen für den Anbau gefragt und plötzlich sei der Bauantrag da gewesen. „Wir wurden nicht früh genug eingebunden“, kritisierte er. Christian Große zufolge seien die drei Varianten hinreichend vorgestellt und auch die Entscheidung der Auswahl begründet worden.

Schule braucht zügige Umsetzung

Der Schulleiter Martin Erdmann appellierte indes daran, den Aula-Anbau zügig umzusetzen. „Als Schule sind wir dringend auf räumliche Entlastung angewiesen“, schrieb er in einer Mail an die Stadtverwaltung. Der Antrag der Grünen wurde mit 17 Nein-, elf Ja-Stimmen und vier Enthaltungen abgelehnt – das Verfahren geht also weiter. In der kommenden Woche findet eine Informationsveranstaltung zu den Anbau-Plänen für den Bauausschuss statt.

Von Luise Fröhlich