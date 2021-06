Werder

Eigentlich sollte Lilli Zeifert jetzt kurz vor dem Ziel stehen und bald ihr Abi in der Tasche haben. Danach sollte ihr großer Traum vom Studium in Erfüllung gehen und die körperlich behinderte Werderanerin damit in eine völlig neue Welt eintauchen. Doch alles kam anders. Die 20-Jährige, die seit ihrer Geburt eine dyskinetische Zerebralparese, das heißt eine dauerhafte neurologische Haltungsstörung hat, musste die Prüfungen abbrechen. Es war die letzte schriftliche Klausur im Fach Mathematik, für die sie eigentlich siebeneinhalb Stunden Zeit hatte, bei der ihr Körper ihr deutliche Grenzen aufzeigte. Danach zog Lilli die Reißleine.

Aufgeregt und erschöpft

Die junge Frau kann ihren Oberkörper nicht kontrollieren, nicht sprechen und sitzt im Rollstuhl. Normalerweise schreibt sie mit ihrem Fuß auf einem Tablet. Aber während dieser Prüfung ging nichts mehr. „Vor Erschöpfung und Aufregung habe ich die kleinen Tasten meines Taschenrechners nicht mehr selbstständig bedienen können, sodass der Mathematiklehrer die Eingaben übernehmen musste“, berichtet sie. Zudem verletzte sie sich selbst. „Mein rechter Fußspann war zerkratzt, mein Arm hatte ein großes Hämatom und ich habe eine Rippenprellung erlitten“, schildert Lilli Zeifert ihre Blessuren.

Lilli Zeifert hätte für die Verwirklichung ihres Studiums die Hilfe von persönlichen Assistenten benötigt. Quelle: Privat

Nach dem Ende der schriftlichen Prüfungen wären die mündlichen gefolgt, die Lilli schon zuvor noch viel nervöser gemacht haben. Ihr Körper habe bereits zu Hause auf die Aufregung reagiert und ihr das Schlafen erschwert. Beim Gedanken an die mündlichen Prüfungen graute es ihr: „Da hätten drei Prüfer vor mir gesessen, die mich angesehen hätten und mich noch nie vorher kennengelernt haben mit meinen Bewegungen, meinen Gesichtszuckungen und meiner Art zu kommunizieren.“ Da sei ihr klar geworden, dass sie ihren Körper bei noch mehr Nervosität wohl gar nicht mehr unter Kontrolle haben würde.

Alles geplant fürs Studium

„In einer anderen Situation, wo ich auch sehr nervös war, ist es mir passiert, dass ich meinen Kopf nicht mehr in Richtung iPad bekam und mein Arm hoch und nicht mehr runter ging, sodass ich kein einziges Wort schreiben konnte“, erklärt Lilli Zeifert. Via Twitter teilte sie ihren fast 500 Followern mit, dass sie die Abiprüfungen abbricht und auf ihren Plan B zurückgreift. Die Reaktionen sind durchweg positiv – die Twitter-Nutzer ermutigen Lilli Zeifert, weiter auf sich zu hören und ihren Weg zu gehen.

Für das Studium im Bereich Physik und anschließend Astrophysik war schon alles durchgeplant. 15 Jahre hat sich Lilli Zeifert in der Schule darauf vorbereitet. Wie berichtet, wollte sie im Oktober ins Studentenwohnheim der Universität Potsdam in Golm ziehen und dort mithilfe von fünf persönlichen Assistenten leben. Um die bezahlen zu können, hätte die Werderanerin Geld vom Sozialamt des Landkreises gebraucht, das ihr noch nicht genehmigt wurde, obwohl die Familie das Budget schon vor anderthalb Jahren beantragt hatte. Das alles ist nun irrelevant.

Plan B führt in eine ganz andere Richtung

Lilli Zeifert könnte es mit dem Abi zwar im nächsten Jahr noch einmal probieren, allerdings stünde sie dann wieder vor der gleichen Hürde. „Und so gerne ich auch mein Abitur hätte, um studieren zu können, den Preis meiner Gesundheit ist es nicht wert“, sagt die junge Frau. Sie will nun einen ganz anderen Weg einschlagen, den sie sich für den Notfall bereits vorher durchdacht hat. Sie strebt eine Fernausbildung zur Journalistin an, spezialisiert auf die Bereiche Kultur, Musik und Wissenschaft. Für das Magazin „Musicalzentrale“ hat sie in den vergangenen Jahren bereits Rezensionen verfasst und führte zwei Interviews mit zwei Musical-Darstellern für ein anderes Blatt.

Studium nach der Ausbildung möglich

Eine Institution, die eine solche Fernausbildung über rund anderthalb Jahre anbietet, sei das Deutsche Journalistenkolleg. Weil sie kein Abitur vorweisen kann, braucht sie dafür ein parallel laufendes Volontariat bei einem Verlag. Der Bewerbungsschluss ist bald und Lilli hofft bis dahin, etwas Passendes für sie zu finden. Nach Ende dieser Ausbildung könnte sie dann noch einmal über ein Studium in der Branche nachdenken, aber das sei noch ferne Zukunftsmusik.

„Das Schreiben war schon immer meine zweite große Liebe, der ich neben der Astrophysik nachgegangen bin“, sagt Lilli Zeifert. Für sie sei nach 15 Jahren Schule der Augenblick gekommen, in ihrem Leben und für ihre Zukunft weiterzukommen.

Von Luise Fröhlich