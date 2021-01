Werder

Sobald es die Pandemie-Lage erlaubt, wird Werders Havel-Therme eröffnen. Im Jahr 2021 wird das eins der größten Meilensteine der Blütenstadt sein. Ein Kita-Neubau soll Erleichterung bei den Platz-Kapazitäten bringen und zwei Schulanbauten mehr Räume fürs Lernen. Bürgermeisterin Manuela Saß (55) blickt im MAZ-Interview zurück und nach vorn.

Frau Saß, was wird Werder im Jahr 2021 bewegen?

Manuela Saß: Das Wichtigste ist für mich in diesem Jahr die Arbeit im Bereich Bildung. Am Gymnasium investieren wir in zusätzliche Klassenräume und eine Aula, dort werden die Bauarbeiten voraussichtlich im dritten Quartal beginnen. Die Pläne für die Erweiterung der Karl-Hagemeister-Grundschule werden soweit voranschreiten, dass wir die Baugenehmigung beantragen können. Außerdem freue ich mich auch, dass unsere städtische Haus- und Grundstücksgesellschaft dieses Jahr mit dem Baustart für einen weiteren Kita-Neubau in der Damaschke-Straße einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass wir in naher Zukunft ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung haben werden.

Werder ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wie wird die Stadt Unternehmen in der anhaltenden Corona-Krise unterstützen?

Wir werden unsere Wirtschaft mit Projekten aus dem vergangenen Jahr wie „Kauflokal“ weiter unterstützen, es gibt hier noch weitergehende Überlegungen. Nach meiner Auffassung gibt es außerdem noch viel zu viele bürokratische Hürden für Unternehmer. Demzufolge wollen wir uns weiter dafür einsetzen, diese abzubauen. Wir im Rathaus und ich besonders, und das wissen unsere Gewerbetreibenden, stehen im Rahmen unserer Möglichkeiten jederzeit für Unterstützung und Beratung zur Verfügung. Letztendlich wird natürlich auch die Havel-Therme unserer Wirtschaft wieder mit auf die Beine helfen.

Inwiefern?

Zunächst muss ich sagen, dass ich außerordentlich froh darüber bin, dass wir mit der Havel-Therme GmbH einen Partner an der Seite hatten, der trotz der widrigen Corona-Umstände den Bau vorzeitig fertiggestellt hat. Und das mit so viel Engagement und Liebe zum Detail. Viel schöner würde ich es finden, wenn die Werderaner und Gäste das Angebot auch nutzen könnten. Die Therme wird ein wichtiger Arbeitgeber der Stadt sein. Natürlich werden von der Eröffnung, sobald es die Pandemie-Lage zulässt, auch unsere anderen Unternehmen profitieren. Ich denke da insbesondere an unsere Gastgeberbranche, denn die hat eine richtig schwere Zeit zu überstehen. Wir haben es im letzten Jahr gesehen: Wenn es die Pandemie-Bedingungen erlauben, kommen die Gäste nach Werder und sie werden auch unsere Therme besuchen. Wenn wir davon ausgehen, dass viele auf Fernreisen verzichten werden, können sie hier in der Therme einen Tag Auszeit in der Umgebung nehmen.

Wo rangiert sich die Therme als Arbeitgeber in der Stadt ein?

Wenn der Geschäftsbetrieb läuft, werden dort über hundert Arbeitnehmer beschäftigt sein. Mit Arbeitgebern wie der Stadtverwaltung, Herbstreith&Fox, Condio und einigen anderen wird die Therme bei den Beschäftigtenzahlen in der Spitzengruppe in Werder rangieren.

Werders Therme kurz vor der Fertigstellung im Dezember 2020. Quelle: Luise Fröhlich

Glauben Sie, dass die Therme nach der Eröffnung ein so großes Streitthema bleibt?

Das glaube ich nicht. Die Werderaner und Gäste freuen sich auf die Therme und selbst manchen Kritiker hat das fertige Projekt überzeugt. Den Streit, der in den Medien und insbesondere in den sozialen Netzwerken manchmal aufgebauscht wird, würde ich als sachliche Diskussion bezeichnen wollen, die natürlich mit Emotionen geführt wird. Wir haben einen klaren Auftrag, was die Themen Corona-Mehrkosten und Beihilfe im Betrieb angeht und darüber werden wir weiter sachlich beraten und zu einem ordentlichen Ergebnis kommen.

Wie sind die Werderaner aus Ihrer Sicht bisher mit der Corona-Krise umgegangen?

Mitfühlend, hilfsbereit, umsichtig. Im ersten Lockdown haben sich Werderaner auf bemerkenswerte Weise für andere engagiert, haben Nachbarschaftshilfen gegründet und beim Einkaufen unterstützt. Und die meisten haben sich wirklich an die Corona-Regeln gehalten. Das zeichnet die Werderaner aus, sich Krisen-Situationen zu stellen und diese zu meistern.

Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Wie die Kinder und Jugendlichen damit umgegangen sind. Es durften keine Kindergeburtstage gefeiert werden, viele Jugendliche hätten Jugendweihe oder Konfirmation gehabt, es standen Abibälle an. Alles stand unter dem Vorzeichen von Corona. Ich zolle den Kindern, Jugendlichen und auch den Eltern, die Betreuung, Homeschooling und Arbeit bewältigen mussten, meinen Respekt. Mit Stolz hat mich auch erfüllt, wie sich Kinder und Jugendliche für das Projekt Zukunftshaushalt engagiert und sich für ihre Stadt interessiert haben.

Was hat Sie im Jahr 2020 als Bürgermeisterin am meisten herausgefordert?

Entscheidungen des Landes kamen teilweise Freitagnachmittag und waren bis Montag umzusetzen. Besonders schwierig wurde es, als es darum ging, welche Eltern Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder haben. Da hat das Land die Kommunen wirklich an die Grenzen gebracht. Dennoch war das Engagement aller Verwaltungs- und Kitakollegen enorm. Im März haben wir gemeinsam mit den Ärzten und Mitarbeitern der Verwaltung die Anlaufstelle für Patienten mit Atemwegserkrankungen eröffnet, was bundesweit Beachtung gefunden hat. So konnten wir das Ansteckungsrisiko in sämtlichen Arztpraxen auf ein absolutes Minimum herunterfahren.

Werder zählte zuletzt die meisten Corona-Infektionen im Landkreis. Warum gibt es jetzt keine Anlaufstelle mehr?

Zu dieser Zeit im Frühjahr bekamen die Ärzte in den Praxen nicht ausreichend Schutzausrüstung. Inzwischen gibt es genügend Material, sie haben Infektionssprechstunden eingerichtet und die Menschen sind auch sensibilisierter, zum Beispiel was das Tragen der Mund-Nasen-Masken angeht. Das war im ersten Lockdown noch nicht so. Derzeit meistern die Ärzte die Lage also auch ohne eine Anlaufstelle.

Anlaufstelle in Werder für Atemweginfektionen Quelle: Henry Klix

Warum wurde aus der ehemaligen Anlaufstelle kein Impfzentrum?

Natürlich haben wir gleich an die Turnhalle gedacht, als es um die Einrichtung der Impfzentren ging. Aber das ist leider eine Entscheidung, die nicht wir zu treffen haben. Wir kritisieren es sehr, dass die Kommunen nicht von vornherein eingebunden wurden. Wir kennen unsere Stadt, die Ärzte kennen ihre Patienten. Es gibt simple Lösungsmöglichkeiten. Wir wissen zum Beispiel, in welcher Straße wie viele über 80-Jährige wohnen. Ich finde es problematisch, dass unsere älteren Bürger, die nicht alle Auto fahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Impfzentren fahren sollen. Die Busunternehmen dürfen derzeit keine Reisen machen – für mich sind dort Kapazitäten vorhanden, um zum Beispiel ein Impf-Shuttle einzurichten. Das kann man zentral organisieren, das ist gar nicht schwer.

Wie weit sind die Verhandlungen zum Kauf des Scala-Kulturpalastes vorangeschritten?

Es geht um einen hohen Zuschuss für den Kauf und wir arbeiten nach wie vor mit Hochdruck daran, diesen Beschluss der Stadtverordneten umzusetzen. Da wir nach wie vor in Verhandlung sind, kann ich noch kein Ergebnis mitteilen.

Scala Kulturpalast im November 2019 Quelle: Annika Jensen

In einem Jahr ist in Werder Bürgermeisterwahl. Treten Sie noch einmal an?

Ja, ich werde mich zur Wiederwahl stellen. Wenn es im kommenden Jahr soweit ist, bin ich 56 Jahre alt. Das ist noch kein Alter, um in den Ruhestand zu gehen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, so arbeite ich sehr gerne für unsere Stadt, unsere Bürger und unsere Gäste.

