Werder

Die Debatte um die Corona-Hilfe für Werders Havel-Therme wird in dieser Woche nicht-öffentlich weitergeführt. Der Badausschuss berät am Dienstagabend hinter verschlossenen Türen und der Hauptausschuss am Donnerstag, wie aus den Tagesordnungen hervorgeht. Bisher sind die Diskussionen öffentlich geführt worden, zuletzt im November in der Therme und im Dezember bei der Stadtverordnetenversammlung. Dort hatte man sich letztlich geeinigt, über Finanzhilfen und ihre Höhe im neuen Jahr weiterzureden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum jetzt nicht-öffentlich? „Es sind berechtigte Interessen Einzelner betroffen“, erklärt Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) dazu auf MAZ-Nachfrage. Dem Badausschuss-Vorsitzenden Markus Altmann (Grüne) zufolge liegt der Grund in den nicht-öffentlichen Verträgen zwischen der Stadt und ihrem Partner, der Havel-Therme GmbH mit Geschäftsführer Andreas Schauer, die bei der Debatte berührt werden.

Altmann: Entscheidung soll nachvollziehbar sein

Markus Altmann hält die Nichtöffentlichkeit in diesem Ausnahmefall für vertretbar, allerdings nur unter der Voraussetzung, „dass alle zu beschließenden Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung öffentlich und vor allem für die Bürger und Bürgerinnen nachvollziehbar geführt werden.“

Pachtminderung und vorgezogene Prämie

Ob die Entscheidung des Stadtrates am 11. März öffentlich gefällt wird, hänge wiederum davon ab, ob der Vertragspartner damit einverstanden ist und ob der Hauptausschuss grünes Licht für einen Beschluss gibt, erklärt Manuela Saß. Unter anderem soll es um die Frage einer Pachtminderung im Falle einer eingeschränkten Eröffnung gehen und um eine anteilig vorgezogene Fertigstellungsprämie, die hauptsächlich in Instandhaltung investiert werden sollte. Diesen Punkten hatte der Badausschuss mehrheitlich im November zugestimmt.

Von Luise Fröhlich