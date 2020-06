Ausstellung „Freiraum“ von Katharina Forster regt zum Mitfühlen an

Werder

Katharina Forster nutzt den Leerstand in einem Teil der früheren Vulkanfiberfabrik in Werder, wo demnächst neue Kollegen, Bildhauer, die Künstlergemeinschaft des Atelierhauses ergänzen werden. Noch bis zum 26. Juni zeigt sie dort unter dem Titel „ Freiraum“ Arbeiten aus den vergangenen sechs Monaten.

Von der Decke hängende Bänder umfangen den Besucher, wenn er die Halle betritt. Durchscheinend und doch in unterschiedlichem Grad verwittert wirken die dafür zusammengenähten Teilchen. Was ist das? Seidenpapier, Vliesstoff? Die Künstlerin lächelt: „Das sind gebrauchte Teebeutel. Ich mag das Material, weil es zart und fragil ist.“ Aus Dingen, die andere in den Müll werfen, wird bei Katharina Forster häufig Kunst. Die Werderaner erinnern sich vielleicht an die fantasievollen Upcycling-Collagen, die sie 2016 in der Stadtgalerie Werder ausstellte.

Forster : „Ich gehe über die Flüchtlingssituation hinaus“

Leuchtendes Orange zieht den Blick auf sich. In zahlreichen Varianten sind Rettungswesten be- und verarbeitet. Eine der Westen ist über und über mit Kuscheltieren bestückt. Da drängen sich Bilder von alltäglichen Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer auf. Erst recht, da an den Wänden noch Reste wasserblauer Fliesen kleben. „Welch ein Widersinn!“, sagt die Künstlerin. Am Boden liegen und stehen skurrile Dinge und Figuren aus dem orangefarbenen Gewebe. In dem weitläufigen Raum lösen sie ein Gefühl von Hilflosigkeit und Einsamkeit aus. Und der Schrei nach Hilfe ist unüberhörbar.

: Wie ein Hilferuf wirken die Formen aus dem Material von Rettungswesten. Quelle: Edith Mende

„Ich gehe über die Flüchtlingssituation, die schon viele Künstlerkollegen thematisiert haben, hinaus. Rettung, eine rettende Hand, das ist etwas, was jeder Mensch irgendwann in seinem Leben benötigt“, urteilt Katharina Forster. Auf dem Betonboden hat sie schöne, aber vergängliche Muster mit einem braunen Streumaterial gestaltet. Hier fand auch der Inhalt der ungezählten vernähten Teebeutel zur Kunst.

Die Ausstellung in der Adolf-Damaschke-Straße 56-58 ist bis 26. Juni täglich von 12 bis 17 Uhr zu sehen.

Von Edith Mende