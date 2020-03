Werder

Im Bahnhof Werder hat ein Zug gegen 5.40 Uhr am Dienstagmorgen eine Person erfasst. Sie verstarb noch am Unfallort. Betroffen war ein ICE, der auf dem Weg von Köln nach Berlin war und 300 Menschen an Bord hatte. Bis 8.55 Uhr fuhren keine Züge im Bahnhof, teilte die Regionalstelle der Deutschen Bahn auf MAZ-Anfrage mit. Zu dieser Zeit wurde die Strecke wieder freigegeben. Doch aufgrund von Rückstaus lief der Bahnverkehr erst gegen 10 Uhr wieder normal.

Von MAZonline