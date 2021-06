Werder

Die erste Phase der Bürgerbeteiligung zum Bahnhofsumfeld in Werder ist abgeschlossen. Mehr als 100 Kommentare und Ideen wurden zu der derzeit laufenden Rahmenplanung für das 33 Hektar große Gebiet rund um den Bahnhof insgesamt abgegeben, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Bei einer öffentlichen Online-Zoom-Konferenz am Mittwoch, 16. Juni, um 16 Uhr stellen sie und die beauftragte Berliner Agentur BahnStadt den neuesten Stand vor. Dargestellt wird auch, wie die Wünsche und Anregungen der Bürger in das Planungsverfahren einfließen.

Mit der Planung sollen Perspektiven für die Entwicklung des nördlichen und südlichen Bahnhofsumfeldes aufgezeigt werden. Die Analyse wurde 38-mal kommentiert. In den Ideenpool kamen weitere 87 Vorschläge. „In den Kommentaren wurden oft hilfreiche Anmerkungen gegeben, die nun in die Überarbeitung der Pläne einfließen werden“, so Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU).

Anspruchsvolles Quartier

„Bei den eingebrachten Ideen zeigte sich der Wunsch, ein Quartier zu entwickeln, welches verschiedenen Nutzungsansprüchen gerecht wird“, ergänzt Werders Beteiligungsreferent Linus Strothmann. Wesentliche Aspekte seien sichere Fuß- und Radwege, Angebote für Kunst und Kultur sowie für alle Alters- und Zielgruppen oder die Aufwertung des Bahnhofsgebäudes.

Auch das ungeordnete Erscheinungsbild vor allem des südlichen Umfeldes soll attraktiver werden. „Weitere Ideen gab es beispielsweise zur Gestaltung der Grünräume als Blühwiesen, insektenfreundlicher Beleuchtung, einem Showroom zur Ketchup-Herstellung oder einem DDR-Museum in der Vulkan-Fiber-Fabrik“, sagt Linus Strothmann.

156 neue Fahrradstellplätze wurden in diesem Jahr am Bahnhof in Werder installiert. Quelle: Stadt Werder/hkx

Weitere Beteiligungen folgen

Parallel zur Bürgerbeteiligung habe ein intensiver Austausch mit den Eigentümern der Gewerbeeinheiten in dem Plangebiet stattgefunden, so die Verwaltung. Ihnen wurden die Aufgaben und Ziele des städtebaulichen Rahmenplanung erläutert und ebenfalls erste Ideen gesammelt. Weitere Beteiligungsformate folgen im August, wenn es mit den Bürgern darum gehen wird, erste städtebauliche Testentwürfe zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

Den Link für das Zoom-Meeting finden Sie hier.

