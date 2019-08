Werder (Havel)

Autofahrer brauchen ab heute Geduld. Ab 8 Uhr wird auf der A10 am Dreieck Werder die durchgehende Fahrbahn in nördlicher Richtung gesperrt. Die Strecke wird saniert.

Lange Umleitungen

Alle Autofahrer müssen dadurch erhebliche längere Umfahrungen in Kauf nehmen. Beim Dreieck Werder muss man auf die A2 auffahren, um vom Dreieck Potsdam zum Dreieck Havelland zu fahren.

In Kloster Lehnin müssen Auto- und Lkw-Fahrer die Autobahn dagegen verlassen und in der Gegenrichtung wieder auffahren. So gelangt man auf den nördlichen Teil der A10.

Die Sperrung sollen noch bis Samstagmorgen, 8 Uhr anhalten.

Zuvor hatten die PNN berichtet.

Von RND/lin