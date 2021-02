Werder

Bis 2023 sollen im geplanten „Carré am Yachthafen“ in den Werderaner Havelauen 111 Wohnungen und 14 Gewerbeeinheiten entstehen. Darüber informierte am Mittwoch der Technologie- und Immobilienkonzern „Prea Group“, der den Verkauf an die Quarterback Immobilien GmbH vermittelt hatte. Verkäufer ist, wie berichtet, die MCG Blueorange, die das Grundstück baureif entwickelt hat und zunächst einen Gesundheitskomplex vorgesehen hatte. Die Baugenehmigung für das neue Viertel liegt vor.

Auf diesem Grundstück soll das Carré am Yachthafen entstehen. Quelle: Luise Fröhlich

Vier Gebäude mit großem Innenhof

Die Wohnungen werden der Mitteilung zufolge sowohl zur Miete als auch zum Verkauf angeboten. 178 Außen- und Tiefgaragenparkplätze sind außerdem auf dem Gelände gegenüber der Tankstelle geplant. Die Wohnanlage wird aus vier Gebäuden und einem großzügigen Innenhof bestehen und den späteren Mietern und Eigentümern neben einem eigenen Bootsanleger auch direkten Zugang zur Hafenpromenade bieten, wie es heißt. Im Frühjahr 2023 soll das Bauvorhaben voraussichtlich abgeschlossen sein. Die ursprünglichen Pläne für den Gesundheitskomplex wurden verworfen, nachdem die Kassenärztliche Vereinigung keinen Bedarf für weitere Fachärzte im Raum Werder festgestellt hatte.

Letzte Lücke am Hafen geschlossen

„Die Projektentwicklung schließt die letzten Lücken am Yachthafen. Mit der Fertigstellung der neuen Therme in Werder entwickelt sich der Yachthafen zum Tourismusgebiet für Berliner und Brandenburger. Der Trend zum heimischen Urlaub wird auch nach der Corona-Krise signifikant steigen“, erklärt Gabriel Khodzitski, Geschäftsführer der Prea Group.

Von Luise Fröhlich