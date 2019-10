Werder

Die geplante Neuausrichtung des Werderaner Baumblütenfestes mobilisiert die Bürger der Stadt. Gleich bei zwei Gelegenheiten in der nächsten Woche können sie sich einbringen.

Erstes Treffen des Fördervereins

Am Montag, dem 14. Oktober, treffen sich die Mitglieder des Fördervereins Baumblüte zur ersten Mitgliederversammlung um 18.30 Uhr auf Schultzes Siedlerhof in Glindow.

Diskussionsrunde im Scala

Am Mittwoch, dem 16. Oktober, findet um 18 Uhr eine Diskussionsrunde im Scala Kulturpalast statt. Laut Ankündigung auf Facebook sollen Ideen und Konzepte gesammelt werden, um daraus ein Grobkonzept zu erstellen.

Einwohnerversammlung im November

Diese Ergebnisse sollen dann bei der Einwohnerversammlung der Stadtverwaltung am 4. November um 18.30 Uhr im Saal der Bismarckhöhe vorgestellt werden. Jeder Werderaner kann dorthin kommen und seine Vorstellungen einbringen. Außerdem können Ideen an die Stadtverwaltung geschickt werden. Ansprechpartner ist der Verantwortliche für Einwohnerbeteiligung, Linus Strothman. Er ist erreichbar per Mail: l.strothmann@werder-havel.de

Von Alexander Engels