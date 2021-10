Werder

Ob das Baumblütenfest in Werder nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden kann, soll Mitte Dezember fest stehen. Auch im vergangenen Jahr wurde die Entscheidung über den pandemiebedingten Ausfall des Volksfestes in diesem Zeitraum kommuniziert. „Wir arbeiten so, dass das Fest 2022 stattfinden kann. Ich möchte aber offen sein: Auf die Pandemie-Lage und die Entscheidungen auf Bundes- und Länderebene haben wir keinen Einfluss“, erklärte Sebastian Hoferick, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) dazu. „Wir werden alles versuchen, um das Fest 2022 stattfinden zu lassen.“

„Weinkeller sind gut gefüllt“

Das bestätigt auch Obstbauer Michael Schultz aus Elisabethhöhe, der Vorsitzender des Fördervereins Baumblüte und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft ist. „Unser Ziel ist es, dass wir wieder ein Baumblütenfest in der Stadt und in den Höfen und Gärten haben“, erklärte er am Montag auf Nachfrage der MAZ. Die Vorbereitungen würden laufen, allerdings sei schwer abzuschätzen, wie es mit Corona-Regeln im Frühjahr 2022 aussehen wird. „Die Weinkeller sind gut gefüllt. Ich weiß nur von ein oder zwei Produzenten, die in diesem Jahr gar nichts angesetzt haben“, so Michael Schultz. Das seien dann solche gewesen, die zuvor nur auf dem Festgelände und nicht an einem eigenen Hof oder Garten verkaufen konnten.

Michael Schultz hat in diesem Jahr zur Blütenfest-Zeit ein Online-Tasting mit seinen beliebtesten Obstwein-Sorten gemacht. Quelle: Luise Fröhlich

Letzteres war das, was den Obstbauern und Weinproduzenten in den beiden Vorjahren noch blieb. Dabei verkauften sie allerdings in vielen Fällen weniger als mit einem stattfindenden Fest im Hintergrund. In Hinblick auf stattfindende Konzerte und gut gefüllte Fußballstadien sei definitiv zu erwarten, dass die Besucher zum Fest kommen würden. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht hier am Hof oder in der Stadt darauf angesprochen werde“, sagt Michael Schultz. Das Blütenfest, das mit einem veränderten Konzept auf neuen Füßen steht, brauche diesen ersten Lauf außerdem, um anschließend zu wissen, wo man nachjustieren kann.

Hauptbühne auf der Bismarckhöhe

Sebastian Hoferick gab unterdessen einen Einblick in die aktuellen Planungen für das Fest. Entsprechend der Ergebnisse der Einwohnerbeteiligung soll Bewährtes übernommen, Neues geprüft und anderes aktiv verändert werden. „Es wird keine Hauptbühne mehr auf der Insel geben, sondern einen Kunst-, Kreativ- und Handwerksmarkt und ein Weindorf auf dem Marktplatz. Dort bekommen wir eine kleine Bühne für Singer und Songwriter, auch für regionale Künstler“, erklärte er. Die Hauptbühne wird sich erstmals auf der Bismarckhöhe befinden. Neu werden, wie berichtet, Mindestpreise für den Wein sein. Wie viel die beliebten Tropfen mindestens kosten werden, ist aktuell noch nicht entschieden.

Sebastian Hoferick ist seit 1. August Geschäftsführer der neuen Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) GmbH. Quelle: Stadt Werder

Auch der Werdersche Obst- und Gartenbauverein hofft auf die Wiederbelebung der Tradition: „Wir halten daran fest und wollen das Baumblütenfest im nächsten Jahr gern feiern“, sagte Ehrenvorsitzender Walter Kassin der MAZ. Die Vorbereitungen laufen auch hier, zum Beispiel für den Wettbewerb um die schmackhaftesten Obstweine „Goldene Kruke“. Der Verein wolle künftig etwa eine verbesserte Qualitätskontrolle bei den eingereichten Proben durchführen. Damit soll verhindert werden, dass „gepanschte“ Weine in den Umlauf kommen. „Wir hatten das bisher immer nur minimal, aber wollen es gänzlich unterbinden“, erklärt Walter Kassin. Darüber hinaus koordiniert der Verein unter anderem, welche Obstweinstände am Panoramaweg, den zum Blütenfest hauptsächlich Radfahrer bevölkern, wann öffnen werden.

Finanzielles Risiko war zu groß

Im kommenden Jahr steht außerdem wieder die Wahl der Baumblütenkönigin bevor. In diesem Jahr hatte sich die 2015 gekürte Blütenkönigin Tamara Thierschmann zu einem weiteren Amtsjahr bereit erklärt. Denn das übliche Auswahlverfahren mit der Jury konnte wegen der strengen Corona-Bestimmungen nicht stattfinden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie berichtet, soll das Baumblütenfest im Jahr 2022 einen Neustart erleben. Das Konzept hat das Volksfest, bei dem es zuletzt vermehrt unschöne Schlagzeilen wie durch Drogen- oder Alkoholeskapaden auf dem Gelände gegeben hatte, neu ausgerichtet. Innerhalb eines fünfstufigen Beteiligungsverfahrens konnten die Werderaner ihre Wünsche und Ideen für das Fest äußern. Im September 2020 wurde das daraus erarbeitete Basiskonzept von den Stadtverordneten mehrheitlich beschlossen. Anfang Dezember 2020 hatte die Stadtverwaltung das Gremium dann in einer Vorlage darüber informiert, dass das finanzielle Risiko für die Stadt zu groß wäre, würde sie das Fest in einer so unsicheren Pandemie-Lage anstoßen. Damals galt gerade ein strenger Lockdown, der noch bis zum Frühjahr dauerte.

Von Luise Fröhlich