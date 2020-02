Baumblütenfest: Bürger diskutieren in Workshop über Zukunft des Volksfests

Werder

Was würden Sie sich für das Baumblütenfest wünschen, wenn zehn Millionen Euro zur Verfügung stünden? Was würden Sie sich wünschen, wenn gar kein Geld zu Verfügung stünde? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wollte der Beauftragte für Einwohnerbeteiligung Linus Strothmann am Mittwochabend rund 35 Männer und Frauen inspirieren.

Sie waren Teilnehmer des ersten von drei offenen Workshops, die die Verwaltung veranstaltet, um die Bürger an der zukünftigen Gestaltung des Baumblütenfestes ab 2021 zu beteiligen. „Diese Fragen waren aber gar nicht notwendig“, sagte Strothmann. „Die Menschen hatten von sich aus schon so viele Idee, dass man eigentlich nur hätte fragen müssen, was habt ihr für Ideen.“

Verkäufe aus den Fenstern: Teilnehmer brachten viele interessante Ideen ein

Zu Beginn saßen die Teilnehmer in einem großen halbrunden Kreis und warfen ihre Ideen ein. Strothmann pinnte sie an eine Wand. Immer wieder musste er sie ermahnen, nicht zu diskutieren. Es sollte nur ums Sammeln der Ideen gehen. So kamen zahlreiche Ideen zusammen. Da kamen Sachen, wie: Drachenbootrennen, die generationenübergreifend gefahren werden, Verkäufe aus den Fenstern der Bewohner, wie in den ersten Tagen des Baumblütenfestes oder Toilettencontainer, deren Nutzung Geld kostet.

Als nächsten Schritt fanden sich Gruppen zusammen, die sich mit einer Idee intensiver auseinandersetzen sollten. Sie verfassten einen Steckbrief, der später an eine Wand gepinnt und der Gruppe vorgestellt wurde. Die anderen Teilnehmer konnten diese Ideen dann mit Noten, Kommentaren und Ergänzungen bewerten.

An einem der Tische saß Elke Rietz. Sie sitzt für Bündnis 90/Die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung. Gemeinsam mit dem Obstbauern Stefan Lindicke beschäftigt sie sich mit einem Mehrwegbechersystem. „Ich finde, es braucht einen Becher, den man am Anfang des Festbesuches kauft, quasi als Eintrittsticket. Und den man dann an jedem Stand benutzen kann“, sagte Elke Rietz. „Die ganze Stadt sieht ja furchtbar aus mit dem ganzen Müll während des Festes.“

Am Abend dabei war auch Jens Groskopf. Er ist Geschäftsführer von Groskopf Consulting, die mit dem Input der Bürgerideen das Baumblütenfest plant. In der kommenden Sitzung der Stadtverordentenversammlung Mitte März wird der Berliner vorgestellt. „Die Ideen werden gesammelt. Daraus versuchen wir ein inhaltliches Konzept für das Fest zu entwickeln, was möglichst alle Interessen aus der Stadt mit einbezieht.“ Seine Arbeit ist also, zu prüfen, wie sich die Ideen der Bürger umsetzen lassen oder eben nicht. „Ich finde es total beeindruckend, dass die Beteiligung hier so gemacht wird und auch, was an Ideen kommt.“ In Bezug auf Umsetzbarkeit sei an diesem Abend schon viel dabei gewesen, sagt Groskopf.

„Ich wollte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie die Bürgerbeteiligung ist“, begründet Stefan Fittler (36) seine Teilnahme an dem Workshop. Er sei enttäuscht gewesen, wie es zu der Absage des Festes kam. Und kann die Entscheidung der Stadt von damals nicht nachvollziehen. Dennoch will er sich an der Neugestaltung des Fest beteiligen. „Jetzt gibt es die Möglichkeit, Ideen einzubringen, die es in dem alten Konzept nicht gab.“

Die Termine für die zwei weiteren offenen Workshops, die wie der erste sein werden, sind: heute, 13. Februar, und morgen, 14. Februar, um jeweils 18 Uhr im Schützenhaus. Anmeldung unter: l.strothmann@werder-havel.de

