Baumblütenfest: Förderverein legt Konzept für Neuauflage vor

Der Schock über dieAbsage des Baumblütenfestes 2020ist überwunden. Nun regen sich in und um Werder viele Initiativen, um abgesehen von den schmerzhaften wirtschaftlichen Einbußen insbesondere für die Obstweinproduzenten die 140-jährige Tradition auf keinen Fall sterben zu lassen. Wenn so etwas erst einmal tot ist, kann man es nur sehr schwer wiederbeleben, ist sich Michael Schultz, Betreiber des Siedlerhofs und der Whisky-Destillerie in Elisabethhöhe, sicher. „Seit dreißig Jahren werben wir auf der Grünen Woche für das Blütenfest in Werder“, sagt Schultz. „Das kann man nicht einfach absagen! Die Leute würden dennoch kommen. Und dann hätten wir ein Chaos in der Stadt, auf das niemand vorbereitet ist und das niemand möchte.“

Erstes Konzept zum Alternativ-Fest steht

Mit ein paar anderen Unverzagten gründete Schultz vor kurzem den Förderverein Baumblüte und wurde zu dessen Vorsitzendem. Am Montagabend stellte der junge Vorstand während der ersten Mitgliederversammlung ein erstes grobes Konzept vor, wie man das Fest in etwas verkleinerter Form für das kommende Frühjahr retten und mitgestalten könnte.

Mit ein paar anderen Unverzagten gründete Michael Schultz vor kurzem den Förderverein Baumblüte und wurde zu dessen Vorsitzendem Quelle: Edith Mende

Das Festareal solle sich um den Plantagenplatz und den Hohen Weg konzentrieren, erläuterte Vorstandsmitglied Patrick Plönnig vor den rund vierzig Anwesenden. Auch in der Eisenbahnstaße ab dem Kino bis zur Straße Unter den Linden könnten einseitig Stände aufgebaut werden. Auf dem Plantagenplatz sollte der regionale Bezug besonders spürbar sein, so Plönnig, mit Werder-Bühne und regionalen Angeboten. Unterhaltungsprogramme sind auch auf der Bismarck- und Friedrichshöhe vorgesehen, denn es soll für alle Altersklassen etwas dabei sein.

Alkoholfreier Familienbereich geplant

Die Schausteller brauchen unbedingt den Hartplatz, weil sie nur dort sowohl den nötigen stabilen Untergrund als auch die Elektroanschlüsse für die Fahrgeschäfte haben. Dort sollte ein weitgehend alkoholfreier Familienbereich entstehen. Um die für Gäste geöffneten Höfe und Gärten zu erreichen und auch wieder verlassen zu können, sollte es Busverbindungen mit dem Stadtzentrum bis 22 Uhr geben – so sieht es das Konzept vor.

Gabriele Zimmermann, die in der Eisenbahnstraße die Kultur-Garage betreibt, bot an, Kontakte zu unterschiedlichen Künstlern zu vermitteln, auch für kleine Programme in den Gärten und Plantagen. Auf den traditionellen Umzug zu verzichten, der weitgehend von den Vereinen und Obsthöfen gestaltet wird, konnte sich in dieser Runde niemand vorstellen.

Unterstützung von anderen Vereinen

Christiane Wolter vom Werderschen Obst- und Gartenbauverein versicherte, dass auch in ihrem Verein Vorbereitungen für das Baumblütenfest 2020 getroffen würden. Die Suche nach einer Blütenkönigin und die Vorbereitung der Obstweinprämierung seien ebenso in Arbeit wie die Planung der Routen und der Haltestellen für den Blütenbus. Sie bot an, miteinander nach Lösungen zu suchen.

Viele wollen mitarbeiten, damit die Baumblüte 2020 stattfinden kann, aber ohne die Stadt geht es nicht. Sie wird als Veranstalter benötigt, denn sie hat den kürzesten Weg zu allen benötigten Partnern wie Polizei, Rettungsdienst, Energieversorger, Verkehrsbetrieben.... „Einer muss die Verantwortung übernehmen“, sagt Michael Schultz. „Wir werden uns deshalb an alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung wenden und eine außerordentliche Sitzung fordern. Wir brauchen eine schnelle Zusage der Stadt, damit wir bis spätestens Mitte Dezember ein gemeinsames Konzept erarbeiten können. Es gibt viel zu tun, und uns läuft die Zeit davon.”

