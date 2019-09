Baustelle: Vollsperrung auf L90

Werder

Der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Werder bauen derzeit gemeinsam die Landesstraße 90 zwischen Werder und dem Ortsteil Phöben aus. Ab Freitag gibt es wieder Einschränkungen. Das teilte Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebes, am Montag mit. Teil der Baumaßnahme ist auch die Erneuerung der Anbindung an die Anschlussstelle Phöben in Richtung Autobahndreieck Werder. Dafür muss die Anschlussstelle Phöben (A 10) in Richtung Autobahndreieck Werder vom 4. bis zum 19. Oktober gesperrt werden. Für die Nutzer der Autobahn wird als Umleitung die jeweils nächstgelegene Anschlussstelle ausgeschildert.

Bus bekommt geänderte Linienführung

Ebenso können Pkw in dieser Zeit die L 90 in Richtung Phöben im Bereich der Anschlussstelle Phöben in Richtung Autobahndreieck Havelland nicht nutzen. Fußgänger und Radfahrer können das Baufeld durchqueren.

Der ortsnahe Verkehr wird in dieser Zeit, wie bereits während der Sommerferien, über Kemnitz umgeleitet, für den Lkw-Verkehr wird eine Umleitungsstrecke über die B 1 und Groß Kreutz ausgewiesen.

Auch der Linienbus ist von der Vollsperrung betroffen. Für ihn werden eine geänderte Linienführung und geänderte Haltestellen eingerichtet. „Dazu erfolgen gesonderte Informationen durch die Busgesellschaft“, sagt Cornelia Mitschka. Die Linie verkehrt im Zuge der B 1 über Kemnitz nach Phöben und von Phöben über den Fuchsberg und Kemnitz nach Werder.

Sämtliche Umleitungsstrecken werden ausgeschildert, alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und um Verständnis für die Bauarbeiten gebeten, so Mitschka.

Von MAZonline