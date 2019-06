Glindow

Alarm in Glindow: Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, ist in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Glindow ( Potsdam-Mittelmark) am Sonntag in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brennt es an der L90 auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Etwa 50 bis 60 Einsatzkräfte seien mit 25 Fahrzeugen vor Ort, wie ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage sagte.

Waldstück gehört dem Spargelhof

Der Waldbrand erstreckt sich bislang in etwa auf die Größe eines Sportplatzes. Quelle: Julian Stähle

Das brennende Gebiet sei rund 1,5 Kilometer vom Hof entfernt, der gerade an den Wochenenden ein beliebtes Ausflugsziel ist. „Es sind weder Menschen noch Häuser in Gefahr, der Hof ist nicht betroffen“, so die Sprecherin. Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr füllten lediglich ihre Wassertanks auf dem Spargelhof auf – das sei aber keineswegs ungewöhnlich, sondern bei Einsätzen in diesem Gebiet Usus. Auf einem Video im sozialen Netzwerk Facebook sieht man die deutliche Rauchentwicklung auf der angrenzenden Landesstraße, die zwischen Spargelhof und Autobahnauffahrt derzeit voll gesperrt ist.

Waldbrandgefahrenstufe 5 im ganzen Land Brandenburg

Eine Ausbreitung des Brandes konnte zunächst verhindert werden. „Wir hoffen jetzt, dass der Wind nicht dreht“, heißt es vom Hof. Die Brandbekämpfung dauerte zur Stunde noch an. Für ganz Brandenburg gilt nach Angaben des Umweltministeriums derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.

Von MAZonline