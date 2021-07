Werder

Erneut waren Trickbetrüger erfolgreich. In Werder (Havel) ergaunerten sie bei einer Seniorin mehrere tausend Euro. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Die Werderanerin erhielt am Donnerstagmittag einen Anruf, bei dem ich ein Mann als ihr Sohn ausgab. Er behauptete, einen schweren Unfall gebaut zu haben.

Ein weiterer Mann, der dann den Anruf übernahm, sagte der Frau, dass bei dem Unfall jemand ums Leben gekommen wäre und der Sohn in Haft müsse, wenn nicht eine Kaution in Höhe von 33.000 Euro gezahlt wird. Zuvor müsse der Sohn jedoch noch ins Krankenhaus.

Tausende Euro in zwei Zahlungen übergeben

Die Seniorin schenkte dem Mann Glauben. Sie war bereit, das Geld in zwei Raten zu zahlen – eine Anzahlung am Donnerstag und eine weitere Zahlung am Freitag. Die Frau hob noch am Donnerstag mehrere tausend Euro vom Konto ab und übergab das Geld zwischen 17 und 18 Uhr in der Elsastraße an eine angebliche Notar-Angestellte. Am Freitag wiederholte sich das Spiel.

Personenbeschreibung einer Betrügerin

Erst am Freitagabend flog der Schwindel auf, als die Werderanerin ihren wirklichen Sohn anrief. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betruges und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0331/5 50 80. Sie hat eine Personenbeschreibung der angeblichen Notar-Mitarbeiterin herausgegeben.

Die Betrügerin wurde wie folgt beschrieben: Sie ist Mitte 40, circa 1,55 Meter groß und füllig. Die Frau hatte blonde, schulterlange Haare und trug ein graues T-Shirt und eine graue Hose.

Von MAZonline/axe